【停課不停學．二】家中上課「無王管」　學習進度成疑

即使老師願意花心思教授，但課時大幅減少，教學進程難免減慢，學習效能也較難掌握，這個問題對中學尤其重要，特別是高中課程緊湊，為了準備應考文憑試，很多學校需要補課追進度，若是失去數個月的學習時間，之後的教學定必會更吃力。有中學在停課期間實行同步實時教學，運用Google Classroom加上Hangouts Meet和Zoom等視像會議程式，把握教學時間之餘，也希望學生的上學狀態不被停課打斷。 撰文：歐陽翠詩

承接上文：【停課不停學．一】在新冠肺炎「疫」境中成長 如何有效在家學習

李求恩紀念中學於2月7日開始實行全校網上教學，學生每天9時起按時間表上四節課，每節一小時，每節課老師均會佈置堂課及家課，堂課須於當天下午5時前繳交。中學生正值青少年成長期，老師要確保學生認真學習，難度不低。

有中學在停課期間運用Google Classroom加上Hangouts Meet和Zoom等視像會議程式，實行同步實時教學。（歐嘉樂攝）

中學課程緊密 實時教學追進度

學界和家長都有疑問，網上教學如何確保學生認真上課？採訪當天，學校安排記者參與中四英文課，看看老師如何教學。開啟了Google Hangouts Meet，一個個同學同步上線，助理校長鍾嘉雯在熒幕左方點選了課文「Letter of Advice」的教學內容，開收音咪提問：「What is the purpose of the letter?」同學在熒幕右方的聊天室以文字回答，有兩三個同學回應。雖然是互動課堂，但老師有如對着空氣說話，需要時間適應。

之後，老師讓同學進入學校內聯網平台，開啟一份Google Document，邊解說邊讓同學共同完成。同學要學習書信的結構，老師讓同學在同一份文件中標示文章段落，分辨哪些是主體段落（body paragraph）、哪些是總結段落（concluding paragraph）、每個段落的主旨是什麼，同學在視窗中把文字話框拉到合適的位置填寫答案。老師問問題，同學在話框以文字回應。同學亦要學習文法，在文中找出情態動詞（modal verb），標示出哪些是條件句（conditional sentence）、祈使句（imperative sentence），誰理解得較快，誰在專心聽課，誰沒有回應，老師一目了然。授課中途，因為技術問題，文件重置到舊的版本好幾次，同學即打上「What's happened?」、「Why?」，之後重新把答案打回去。

課堂上，幾位同學較積極回應，雖然老師可以向其他同學提問，但沒有開啟視像鏡頭的同學有沒有分心，老師也難以知道。課堂結束前，老師會預備新的功課，提醒同學：有問題可以在Google Classroom留言。最積極回應的時刻是落堂時，同學們紛紛打上「bye」告別。

李求恩紀念中學鍾嘉雯助理校長跟學生用視像軟件做實時教學，並且不時提問，確保學生在聽課。（黃寶瑩攝）

上課模式自由 邊玩手機易分心

有學生直言，這種學習模式起初會難以集中，畢竟在家如何上課，老師未必知道。中四學生陳嘉琪說，「在家對住熒幕，老師不知道學生怎樣上堂，可以瞓住上堂或者吃東西，比較自由。有時我會半躺或躺着上課。一開始比較難專心，很多東西讓自己分心，比如電視節目，或是手機也會令自己難專注。」沒有老師、同學在身邊一起學習，她坦言始終有點不習慣。「最主要是家中的學習氛圍跟在學校不同，沒有人督促，不會主動去背誦，會懶少許。」

不同科目的老師會用上不同的教學軟件，以確保學生專心上課學習，但始終有所限制。中文科主任陳曉華主要用Zoom做實時教學，只要把會議號碼分享給學生，學生就可以登入上課，老師可以開啟投影片做即時講解，又可以在同一視窗看到所有學生的樣子，以作點名，學生大概花五分鐘就能上手。「上面有共同註記，學生可以在聊天室把他的想法說出來，但有個困難是上堂時很難讓學生集體提問，因為要解除所有學生的靜音，這會變得很吵。若問『是與否』時，可以讓他們回答1或2，這可以做到基本的互動，但仍很難取代實體課室那種現場互動。」她說。

然而，電子教學也有好處，陳嘉琪說：「有老師喜歡預錄課堂，之後再讓學生看影片，有不明白的地方可以重溫。平時在學校，老師講課速度較快，我們會不好意思叫老師多講一次。」學校亦深明學生可能在實時上課中走神及不專注，故盡量維持正常的教學進度和功課量，希望透過功課及小測讓學生保持學習狀態，以及讓老師知道學習成效。陳嘉琪和同級的司徒穎茵分享，現時的功課量甚至比在校上課時多，甫上完課就要馬上開始做當天的堂課，而且要趕及在5時前完成。有家長和學生反映，現時比以往更有紀律地學習，更積極地做功課。

有教師直言，上堂時很難讓學生集體提問，「因為要解除所有學生的靜音，這會變得很吵」。（歐嘉樂攝）

此外，老師可以馬上看到所有學生的進度，能較快地作出回應。陳曉華舉例說，她以往會叫學生把寫作功課放上投影片，再發電郵通知她。她收集後會放在同一個投影片上，讓學生共同分享，但這樣做很花時間。現時只要把Google的連結發給同學，讓他們每人同步各寫一頁，這樣大家就可看到其他人的作品，老師也可以即時回應。

「語文科還是要手寫，打字固然可以互動，但無法取代公開試的考核模式。有些評核仍會用傳統方式，要求學生手寫，之後再影相提交。我會要求他們老實計時，有學生對課業有要求，不想隨便交，可能用上半個小時，但其實只有15分鐘做，這些是電子教學的限制。」陳曉華說。

數學科的情況不同，老師會預錄影片，定時放影片上平台，讓學生看完做題。「一個課堂放幾段影片，用五至六個例子教導，之後就是做功課時間。間中會用Zoom，也會有抽問的對答。」數學科主任盧廣賢說。以往在一小時的實體課堂中，有些學生未必能完全掌握做題的步驟，現時則可以重看影片，有不明白的地方可以隨時找老師，又不怕其他學生知道。「唯一不同的是，少了生生互動，以前有疑問可以請教旁邊的同學。」

談到學習效能，盧廣賢認為若是能力強的班別，跟平時上課沒什麼大區別，「但有些同學不慣單打獨鬥，喜歡互動，有好朋友一起做， 20分鐘可以完成五至六題；但自己一人時，會感求助無門，像死機般停頓了，交的功課真的會差一點。」老師唯有在這方面補足，完成了課堂後再多上載一條影片，讓他們再補一補。「但實際來說，沒可能100％取代到（面授課堂）。」

同學在家學習，雖然無法做實驗，但可應用網上的模擬程式加深理解科學概念。（黃寶瑩攝）

網上難做實驗 深化理論有難度

最難處理的學科之一，就是需要透過做實驗去驗證和深化理論的科學課，科學講求概念，有些概念建基於實驗的技巧，很難透過網上教學講授。綜合科學科主任陳裕能指出，老師除了預錄片段講解外，還會用PhET等網上其他教學平台，讓學生自己砌模擬程式（simulation），比如讓同學自製並聯電圖，讓他們看串聯（series）和並聯（parallel）的電流有何不同，加上電阻又會怎樣。

「問題是現時沒法做實驗，我們說生生互動，是要大家看真實的情況、真實的裝置去做。比如之後教短路，（在軟件上）模擬用三個燈膽時，短路會遇到什麼問題，做完後拍片，之後寫實驗報告。然後會試試駁了會有什麼情況、閉合開關又有什麼情況，總結短路時會如何，再寫報告。最難是要構想在電子學習課程如何做實驗，因為科學科不做實驗，就難以建基於理論基礎。」陳裕能解釋。

科學科一般有多個班別同時上課，同一時期有60至90人，也難以採用實時教學。設計課堂時，老師們首先會安排一個十分為滿分的小測驗，讓學生重溫上一堂學了什麼，也看看有沒有人未上課，同時用這方法了解學生們學懂多少。「比如這學生不太懂，只有幾分，就打電話問他怎麼了，為何那麼低分，會跟他說錯了什麼。10分的就不用了，因為已鞏固好上一堂學到的知識。收齊了小測驗後，就知道他們在上堂，可以讓他們看影片學習，看完再即時測驗。」

科學科一般有多個班別同時上課，同一時期有60至90人，也難以採用實時教學。（歐嘉樂攝）

一個課節約有四個分段影片，看完後學生需要做小測，然後再看下一段，這樣做可以監察學生有沒有上課。「最後做課題總結，分享網上資源後會給功課，功課不會只有選擇題，要設計一些問題，讓他可以運用相關概念。我們想做到的是，以電子教學方式，助學生理解相關的科學概念，設計上並不簡單。」

陳裕能指出，科學講求名稱要熟記，概念要清晰，在實驗方面要花心思。「我們可以監察學生的學習進度，但不是每個課題都也可以做到。PhET較好，全球很多人用，包含不同的模擬程式，小學到大學都可以做，我們要思考的是，如何善用這些免費平台？」

一直以來，面授課程在香港教育中有無可取代的地位，即使電子教學推廣多年，仍只是輔助角色，當中有種種原因，例如老師工作繁重，除了平日的教學外，還要處理行政事務，又要帶隊參加不同活動及比賽等，根本沒有時間把教材電子化及構思如何以電子模式交功課。

然而，經過這段停課的時間日子，很多老師都深刻地體會到電子學習的優勢，也學懂了佈置電子功課、拍片，以至用網上會議平台教學，紛紛開始思考如何把種種技術在復課後帶回課堂中，以改進教學方法、減少工作量及提升教學效能。一些過往想實行的教學法，像是需要電子教學配合的「翻轉課堂」（flipped classroom），也有了契機可以試行。

「翻轉課堂」是學習模式的「範式轉移」， 冀啟發生生和師生之間有更多有意義的互動交流，促進以學生為中心的學習模式。學生需在課堂前先行在家觀看老師準備的電子教材，掌握了基本的知識後，再回校跟老師和同學以協作、分組討論的形式深化內容，老師不用在課堂上花費大量時間講課，又可提高學生的學習興趣及效能，同時培養他們獨立學習和表達的能力，建立自主學習的習慣。 其實，翻轉課堂的概念起源於2007年，美國科羅拉多州一間中學的化學老師Jon Bergmann 與 Aaron Sams為了解決同學缺課的情形，使用熒幕擷取軟體錄製投影片，讓學生先看預錄影片，再回校跟同學以互動形式學習。若學校在復課後能根據預錄影片做延伸的課堂活動，此刻正好是推動翻轉課堂的契機。

電子教學固然有其好處，不但可減輕老師的工作量，更能提供較整全的資料數據，讓老師分析個別學生的強項弱項，幫助老師評估學生的能力。然而，校園生活除了上課外，還有其他的體驗和互動，以助學生全人成長。多位受訪的老師都不約而同地說，將來會思考如何可以把不同的網上學習平台融入常規課程中。但他們最期望的是，可以盡快復課，在校園中和學生見面交流。

上文節錄自第207期《香港01》周報（2020年3月30日）《在「疫」境中成長 如何停課不停學》。

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