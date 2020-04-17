新冠肺炎．深度｜再不減租5000店舖或執笠　政府「呼籲」有用嗎？

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）打擊全球經濟，零售、餐飲、服務業等行業正值「超級寒冬」，不少商戶難捱貴租，導致結業潮湧現。香港日前有調查推算，如果業主再不減租，由2月至5月累計至少5200間零售店舖結業；然而，特區政府向來不敢動搖地產利益結構，只能帶頭減租並呼籲業主響應，但成效仍然差強人意。遠在世界的另一端，業務受限的美國電動車生產商Tesla近日主動向門店業主發信，要求減租以節省開支。它能否成功爭取仍是未知之數，但這可否為香港租戶、業主、甚或當局帶來一些啟發和想像，好讓各界真正攜手共渡時艱？

新型病毒在港蔓延數月，經濟何時復甦，仍然成謎，加上過去大半年的社會運動，本港企業尤其是中小企早已慘淡經營。有物業代理預測工商舖租金及售價將下調10%至15%，而近日新單的確有下滑趨勢，不過，已有租約在身的租戶未必受惠。

零售行業正值「超級寒冬」，不少商戶難捱貴租，導致結業潮湧現。（資料圖片／歐嘉樂攝）

政府呼籲業主減租反應欠佳

早在二月中旬，已有50個品牌、逾200個餐廳、咖啡店及時裝店等涉及14個購物商場、合共約700間零售商鋪罷市一天，要求業主減租；後來有傳媒走訪六大發展商旗下商場，發現有部分業主沒有讓步，有些則只願在日後回撥租金。香港零售管理協會昨日（4月16日）發表營業情況調查，指疫情期間零售公司虧損嚴重，推算在2月至5月間可能有10,400名零售業僱員被裁，並至少5,200間零售店舖結業。逾半受訪公司認為，防疫抗疫基金及措施（調查未問及次輪措施）有幫助但不足維持業務；另有七成受訪公司表示已獲業主減租，但有逾八成認為幅度不足或月份不長。協會建議業主跟隨政府方案減租75%，或只按營業額抽成。

協會早於二月提倡有關建議，惟業主置之不理。商戶一度寄望當局提供租金津貼，但同樣不獲政府接納。儘管港府後來加碼推出過千億元的第二輪抗疫措施，提供薪酬津貼及行業補助金，又將早前推出的政府物業租金及收費寬免由50%提高至75%，但仍然無意為租戶提供租金援助，也不願研究任何政策要求業主減租，只是再次呼籲業主響應當局號召。

政府推行第二輪抗疫措施，提供薪酬津貼及行業補助金，但仍然無意為租戶提供租金援助。（資料圖片／歐嘉樂攝）

發展模式長期傾斜地產霸權

只是，「呼籲」有用嗎？政府當初宣佈減租五成時，只有房委會、市建局、機管局等跟隨，後來當局公開呼籲地產商提供租金寬免，履行社會責任，也只有少數地產商響應。特首林鄭月娥更在社交網站Facebook動之以情，詰問業主面對人流稀少的店舖、欲哭無淚的租戶，以及徬徨焦慮的員工，是否因為一紙租約便無動於衷，「與其面對商場很快出現十室九空的境況，這不正是企業履行社會責任、共渡時艱的時候嗎？」可是，情況似乎沒有太大改善。

事實上，香港零售物業租金水平一向高得令人咋舌，如參考差餉物業估價署公布的臨時數據，私人零售樓宇售價指數在這2010至2019年十年間，由257.2升至549.4；租金指數也水漲船高，從122.9升至187.2，升幅逾五成。租金急劇攀升對商舖租客營運成本增加，租金大幅蠶食利潤時有發生，政府除了自2013年就工商物業買賣推出雙倍印花稅外，便再未有如規管住宅物業般，就炒賣店舖推出任何措施如額外印花稅遏止升幅。

租金高企、只加不減的問題，歸根究柢源於政府傾斜業主階級及地產霸權的發展模式。

「這個問題是香港的老問題，你擁有土地就有優勢。」中文大學國際貿易與中國企業課程（IBCE）聯席主任及會計學院高級講師李兆波形容，租戶及業主的關係向來是頗不對等，對開設實體店的租戶而言，沒有替代方案，只能向數名大業主租下店鋪，加上香港多年來以旅遊業帶動生意及人流，旺區租金不斷飆升；現在經濟急停，但租約不是一時三刻可改變。

香港以旅遊業帶動生意及人流，旺區租金不斷飆升，但租約不是一時三刻可改變。圖為銅鑼灣時代廣場。（資料圖片／高仲明攝）

香港租戶可效法Tesla要求減租？

全球不少企業均受新冠肺炎疫情影響，電動車生產商Tesla也不例外。美國自從今年3月疫情惡化以來，各地防疫政策嚴重打擊汽車銷售及製造，Tesla繼先前宣布減薪及無薪假措施後，近日又積極與各地門市及服務中心業主聯絡，要求減租以節省開支。Tesla在信中寫道，因新型肺炎疫情在國內急速擴散，需要提出對策以維護公司長期前景與成長，「鑑於我們經營業務的能力日益受限，我們告知希望自即日起調減月租。」（"As a result of the increasing restrictions on our ability to conduct business, we would like to inform you that we will be reducing our monthly rent obligations effective immediately."）Tesla期望在未來數周與業主協商，能否成功爭取仍是未知之數。而在世界的另一邊，香港租戶只能任人魚肉？

Tesla出信的成效有待觀察，但對普遍香港租戶而言，如何為自己充權、確立租客權益，是不可忽視的一課。Tesla之所以挑戰業主利益，其名氣及營業規模所帶來的議價能力或發揮一定作用，或是租約本身設有不可抗力條款，如一旦出現不可控制的外來因素影響營業，可行使重新商議租金的權利，只是放眼香港商戶，討價還價也顯得份外吃力。

減租是否不可能的任務？李兆波坦言，按照合約業主有權不減租，但以Tesla為例表示可以商討，即簽訂合約後仍有商討及修訂的空間，「這並非完全符合合約精神，但在非常時期也無可厚非。」李兆波強調，雙方要履行合約精神，但非常時期可有非常做法，如果雙方同意，合約並非一成不變。

Tesla繼先前宣布減薪及放無薪假後，近日又積極與各地業主聯絡，要求減租以節省開支。（Getty Images）

當「契約精神」遇上「社會責任」

對於未受疫情嚴重影響的業主或租戶，應按照租賃合約履行責任，但對有營業困難的租戶而言，協商減免租金或修訂臨時租約是較為人性化的做法。除此以外，李兆波認為政府面對企業可能倒閉、引起後續的失業問題，政府理應更為強硬，帶頭做更多。他日前在報章撰文，坦言政府次輪措施原意雖好，但仍沒有正面地處理另一個大山，即租金的問題。

無可否認，政府在兩輪措施中為旗下物業及科學園、工業邨、數碼港租戶寬免一定租金，但該舉措未能覆蓋全港大部分租戶，尤其是零售、銷售及餐飲界。難道當局真的無計可施？李兆波並不認同。以今年度《財政預算案》提出寬免非住宅物業差餉為例，他認為，當局大可以「減租」作為寬免條件，無奈「政府從來不敢觸碰大業主、大地主（利益）」。除此之外，民建聯三月初約見政務司司長張建宗時，也促請政府推出稅務優惠等政策，如為願意減租的業主提供一次性200%稅務寬減，以誘使業主減租。

所謂「辦法總比困難多」，但政府面對「租金大山」時卻畏首畏尾、顯得束手無策，又怎能奢望苦苦求存的中小企與之「共渡時艱」？

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