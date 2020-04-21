【虎尾．影評】艾美獎編劇之作　美籍華人視角的台灣片

《虎尾》是一齣Netflix台灣電影，「虎尾」乃是台灣一處地方名。不過，這其實更似一齣華裔美國人的電影，事實亦正如此。 撰文︰李美

導演楊維榕是移民二代，他的父親正正來自台灣虎尾鎮。楊維榕直言，過去曾有二十年沒回過台灣，在美國土生土長的他，坦承一度否認亞裔身份，更曾說過要寫一部沒有白人的電影是一個很瘋很狂的選擇，尤其這是他奪取艾美獎最佳編劇後，編而優則導的處女作。《虎尾》稱不上是不折不扣的台灣本土片，而是一齣涉及身份認同、講述自我與尋根，以移民視角出發的作品。

近年，華裔電影開始在美國受到關注，題材往往與親情相關。生於台灣、赴美發展、贏過奧斯卡兩屆最佳導演的李安，早在上世紀九十年代曾拍下《推手》、《囍宴》、《飲食男女》的「家庭三部曲」。近年美籍華人朱浩偉及王子逸分別執導《我的超豪男友》及《別告訴她》，在國際影壇叫好叫座，掀起華人親情電影的浪潮。今次Netflix與楊維榕合作拍攝的《虎尾》，正是新風潮的體現與延伸。

華裔電影開始在美國受到關注，題材往往與親情相關。（《虎尾》劇照）

某程度而言，本片內容或嫌老生常談，甚至可用老套形容—其實，《我的超豪男友》也形同華語影視作品常見的倫理劇，《別告訴她》的中西文化差異，我們亦知之甚詳。只不過，對於老外來說，華人親情價值仍帶有好奇及新鮮感吧。

饒是如此，這不代表《虎尾》不值一看。近年許多港人考慮移民，疫情下西方出現不少歧視華人事件，這齣有關美籍華人移民的電影，放在當前社會脈絡多少有點參考價值。再者，曾獲台北電影獎最佳男主角及金馬獎最佳新演員獎的李鴻其，這次經Netflix串流媒體平台站上國際舞台，再有出色發揮，相信他將來絕非池中之物。

故事講述青年品瑞（李鴻其飾）決心移居美國闖出一片天。（《虎尾》劇照）

事實上，台灣輿論已將本片吹捧為台灣影業進軍世界之作。但更準確而言，跟李安作品相似，本片或者紅了演員、紅了編導，以至進一步確立華人文化電影的地位，但要說台灣軟實力藉此傳揚開去，則可能言過其實。

《虎尾》可看成是導演楊維榕的自況，故事講述青年品瑞（李鴻其飾）決心移居美國闖出一片天，不惜離開相依為命的母親，以及青梅竹馬、愛得火熱的女友阿媛（方宥心飾），透過迎娶老闆太子女換來綠卡。遺憾的是，品瑞跟太子女「移民外國做二等公民」，生活並不如意，兩人後來離婚。年華老去的品瑞（馬泰飾）孤單一人，既與美國化的女兒Angela的價值觀存在矛盾，又常思念遠在台灣的母親和舊情人。

品瑞跟太子女「移民外國做二等公民」，生活並不如意，兩人後來離婚。（《虎尾》劇照）

《虎尾》並非純粹一齣親情片，還涉及愛情與事業等，凡此種種皆可一線牽起，由移居美國引發遺憾，最終找回自我並釋懷。對於美國一切人和事，品瑞彷彿沒有留戀，因為他的心一直留在台灣。電影最後，他直面自己的內心：回鄉祭母，主動尋找前女友，又跟女兒分享往事。的確，理想跟現實總有距離，總是覺得隔籬飯香，往往失去了才懂珍惜。《虎尾》所含道理，毫不新鮮，但道理從不怕舊，無論何時都擲地有聲。

年華老去的品瑞（馬泰飾）孤單一人，既與美國化的女兒Angela的價值觀存在矛盾。（《虎尾》劇照）

楊維榕不諱言，電影融合了王家衛、侯孝賢、楊德昌等導演的電影風格和壓抑情境。老年品瑞常常獨個兒吃飯，鏡頭將他安置在畫面中央，左右則空空如也，帶出強烈寂寞感。此外，鏡頭重複呈現青年品瑞為打工的超市開閘拉閘和拖地，突顯美國生活的單調枯燥。不得不提的是，畫框式的收官一幕，從破洞外望、由近而遠拉開的鏡頭，不僅將品瑞父女收進框內，還強調了祖屋破舊過去與外面光明現世的連貫與包容—縱然景物全非，回憶始終美好。不去正視自己的根，枝葉就難好好發展。舊人舊物與新人新事，其實互為因果，亦可共冶一爐。這幅包含多種元素與多重意義的「家庭合照」，正是電影點題。

電影融合了王家衛、侯孝賢、楊德昌等導演的電影風格和壓抑情境。（《虎尾》劇照）

然而，《虎尾》對於移民的實際處境，着墨卻嫌不足，相關「寫實」多涉內心而少外在。當然，電影重點落在移民前後的心理落差，品瑞即使住大屋、成為中產，也無法掩蓋心靈深處的空虛與遺憾。不過，作為一齣「沒有白人的美國電影」，畫面並無交代移民與當地人的交流，多少損及「移民之苦」的說服力。況且，作為電影主軸之一的父女和好，為何父親坦白過去及一趟回鄉之旅，居然是冰釋前嫌的答案？楊維榕本身之尋回自我，雖然是靠隨父親回鄉，但對於其他人，這又是否適用？

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上文刊登於第210期《香港01》周報（2020年4月20日）《《虎尾》美籍華人視角的台灣片》，網上標題為編輯重擬。

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