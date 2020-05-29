新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗一直被視為解除社交禁令、經濟復蘇、回歸正常的長遠希望。上周似乎傳來了好消息，美國生物科技公司Moderna宣布其首階段人體測試結果正面。中國團隊和英國牛津大學都已有初步進展，現時全球更共有過百項疫苗在研發之中。到底這些疫苗分別採取什麼方法防禦新冠病毒？它們距離面世有多遠？又會面對什麼挑戰？

在新冠病毒的基因序列自1月揭曉約兩個月後，Moderna的mRNA-1273候選疫苗成為首個進入臨床試驗的研究。這間公司上周公布涉及45人的第一階段試驗中期數據，令其股價一度升至80美元的歷史高位。Moderna第一階段臨床試驗的目的，僅為確認疫苗安全而非測試功效，不過仍可從測試結果一窺疫苗治療患者的潛力。這測試自3月開始，至今仍進行中，預計最多招募105人。參與者會接受兩劑25微克或兩劑100微克疫苗，兩次注射相隔四星期；又或接受單次250微克疫苗。

美國生物製藥公司Moderna，上周發表新冠肺炎疫苗研發的部分數據，聲稱初步結果正面。（Getty Images）

在Moderna上周公布的8名參與者抗體數據中，25微克組和100微克組各佔4名。接受25微克的參與者產生的「中和抗體」（一種可阻止病毒感染細胞的抗體）水平與新冠肺炎康復患者相當，在100微克組的抗體水平更「顯著超過」康復患者的抗體水平。此外，雖然研究觀察到不良作用，但Moderna在聲明中堅稱「只是短暫和會自然消除」。研究還在老鼠的測試中發現，疫苗可防止病毒在肺部複製。

爭先恐後進入測試

Moderna的疫苗是與美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）共同研發，疫苗利用了新冠病毒棘突蛋白（spike protein）的「信使RNA」（mRNA），帶有遺傳指令讓人體細胞產生這外來蛋白，從而誘發免疫系統反應。這類RNA疫苗雖然較容易開發，但至今未獲核准資格。

免疫系統反應原理（香港01製圖）

據世界衞生組織（WHO）截至本月22日的統計，全球現正有過百個新冠疫苗研發項目，其中包括Moderna在內有十個進入了臨床測試階段，另有114項正在臨床前評估。這些團隊大致可分為四種方向，探索疫苗研製。有些疫苗生產商跟Moderna一樣研製核酸疫苗，例如美國公司Inovio的DNA疫苗。其他團隊使用相對傳統的策略，例如病毒載體疫苗，以無害的病毒，將新冠病毒基因傳遞到人體細胞中，令其產生可誘發免疫反應的蛋白。中國的康希諾和英國牛津大學團隊等都已使用這種原理研發，疫苗亦正進行臨床測試。進入臨床的研究中，有四支中國團隊正研製全病毒疫苗，使用已滅活或減活的整個冠狀病毒來製作。其中中國科興生物上周五（5月22日）於《刺針》發表成果，測試者接種疫苗兩周內成功產生免疫T細胞，並宣布進入人體測試中期階段。也有公司鑽研次單位疫苗，利用新冠病毒蛋白的片段來製作疫苗，例如美國的Novavax。

這些研究的初步成果似乎表明疫苗足夠安全，可進入下一階段測試。Moderna的疫苗只在志願者中引起不太嚴重的非持久性副作用。美國食品和藥物管理局（FDA）已批准Moderna的第二階段測試，將招募600人檢視疫苗對病人有何生物作用，Moderna表示將加入50微克劑量測試；預計將於7月開始進行第三階段試驗，測試疫苗是否有助高危群體預防疾病，例如醫護或長期病患者。據《華爾街日報》報道，若Moderna所有測試都進展順利，FDA將在秋季授權生產該疫苗作緊急使用。

牛津大學團隊以猴子作測試，在注射疫苗後未出現更嚴重感染。他們自1月開始着手研發，於4月23日展開人體試驗，目前正進行涉及510位18至55歲健康志願者的研究。康希諾的候選疫苗Ad5-nCoV則是首個進入第二階段臨床試驗的研究，正於武漢進行。惟康希諾至今尚未發布第一階段試驗的詳細結果。

新冠肺炎疫苗研發各種進路（香港01製圖）

科學題與數學題

不過，對於這些疫苗研發競賽的領先者，暫時也不必太過樂觀，從現有研究成果仍可看到不少疑問。達拉斯貝勒醫學院的疫苗科學家Peter Hotez指出，Moderna的研究只發表了8名參與者的結果而未有完整數據，難以確認免疫反應是否有足夠保護力。他補充，有研究指出，大多數未經住院而從新冠肺炎康復的病人，不會產生高水平的「中和抗體」。換言之，Moderna測量參與者抗體水平的結果未必反映出疫苗的有效性。

此外，牛津大學團隊的疫苗測試中，雖然猴子們在感染新冠病毒後沒有任何肺炎迹象，但鼻子帶有與未接種疫苗的猴子相同份量的新冠病毒遺傳物質。對此，華盛頓大學病毒免疫學家、Moderna科學顧問委員會成員Michael Diamond解釋，研究沒有衡量病毒是否仍具有傳染性，因此賓夕凡尼亞州匹茲堡大學的空氣生物學家Douglas Reed認為，測試結果仍然存在「隱憂」，增加了接種疫苗人士仍可能傳播病毒的可能性。至於科興的疫苗，以感冒病毒AD5所製，因此科研人員也發現，疫苗較難在本身有AD5抗體的人體誘發強力免疫反應。

已有不少進入臨床試驗階段的疫苗研發，成效仍然未明。（Getty Images）

難怪英格蘭副首席醫務官Jonathan Van-Tam對疫苗前景頗謹慎，上周甚至「潑冷水」：「我們未能確定將得到疫苗。」畢竟，登革熱病毒在1943年發現，但首支疫苗到去年才獲批准；有史以來最快研發出的疫苗是腮腺炎，也花了四年。而可茲利用的舊冠狀病毒疫苗成效也有限，嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS）和中東呼吸綜合症（MERS）的疫苗研發最終都沒有走到得以核准的一步，因為SARS已因變種而消失，而MERS疫情也局限於中東。

就算疫苗研發有望成功，每個人可能需要兩劑新疫苗才能獲得免疫保護，總共就需要多達160億劑疫苗，如何生產如此大量疫苗也很成疑問。因此，有些人正祈求不止一種疫苗能夠成功。美國艾默理大學（Emory University）疫苗中心副主任Walter Orenstein想像：「理想的話，我們希望在疫苗取得許可後的第二天就有70億或80億劑，供全世界接種。」但他較現實的預期是當首支疫苗面世時，「我們可能連足夠接種整個美國人口的疫苗都沒有。」

在私人公司研發疫苗的同時，特朗普政府正以「極速行動」命軍方配合，準備增加疫苗生產力。（路透社）

這些研發公司和政府沒有坐以待斃。牛津大學團隊在英國政府支持下與藥廠阿斯利康（AstraZeneca）取得「全球許可協議」。若疫苗研發成功，阿斯利康將在9月前生產總共一億劑疫苗，當中3,000萬劑向英國提供。Moderna行政總裁Stephane Bancel也透露，與瑞士製藥大廠Lonza合作擴大疫苗生產力，到本年底可每月生產數千萬劑，最終每年達到十億劑。美國也在「極速行動」（Operation Warp Speed）中，承諾在疫苗正在臨床試驗的同時，着手設計一種生產流程，在試驗結束之前就建立一定產能，當一個或多個疫苗獲批准後就可盡快派發使用。美國總統特朗普在本月中聲稱目標是「在年底之前」分發疫苗，並為此命國防部管理與疫苗開發相關的生產物流。

即使新冠肺炎疫苗研發成功，如何及時大量生產和分配，也是另一重大考驗。（Getty Images）

負責該項目的Gustave F. Perna將軍就向《紐約時報》形容自己的任務為「數學題」，同時要張羅物資如針筒、拭紙、膠布、疫苗等，以及安排分配疫苗所需的容器、貨車等。這些看似瑣碎的林林種種，約翰霍普金斯大學健康安全中心的傳染病醫師Amesh Adalja卻說不要小看：「這是小兒麻痺疫苗以來從未見過的規模……你不會希望這些東西成為疫苗計劃的瓶頸。」

疫苗研發的現況，就如前英國衞生部免疫總監David Salisbury在一場網絡會議中說：「除非擁有巨量的疫苗並在全世界迅速接種，否則防線就有漏洞，病毒就可繼續傳播。」

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上文節錄自第215期《香港01》周報（2020年5月25日）《在反疫苗聲中挺進 疫苗研發競賽展開》。

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