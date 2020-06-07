今年11月的美國大選，將出現歷史性的「元老級」對決，由年近78歲的民主黨候選人拜登，挑戰爭取連任共和黨人特朗普。無論誰當選，均將成為在任時年紀最大的美國總統。到了2022年換屆時，習近平和林鄭月娥才分別只有69和65歲，相比之下，便顯得年輕！ 撰文︰鄒崇銘

早前在電視上看見久違了的奧巴馬，嘲諷特朗普對抗新冠肺炎的表現。儘管已白髮蒼蒼，看來垂垂老矣，但千萬不要忘記，他現在還不到59歲，較拜登年輕了近二十年！奧巴馬亦是在可見的未來，唯一在1960年後出生的美國總統。

每當談及不同世代的政府領導人，我都不禁想起郝伊（Neil Howe）和史特勞斯（William Strauss）的《第四轉向》（The Fourth Turning）一書，意指美國自1776年立國，相隔大約每八十年，便會出現一次較大、影響一段時期的危機，前三次危機分別是獨立運動（1770年代）、南北戰爭（1850年代）和大蕭條/二次大戰（1930年代）。根據他們的理論，最新一次危機當數金融海嘯（2010年代）。因此，作者稱這個時代為「第四轉向」。

年近78歲的民主黨候選人拜登（圖），挑戰爭取連任共和黨人特朗普。（美聯社）

與此同時，約隔二十年便有新世代出現，八十年剛好亦是四個世代的統治周期。他們依次是體制的創建者、跟隨者、造反派和修補者。毫無疑問，當代美國體制是上世紀四五十年代二戰前後創建，到六十年代由跟隨者（如詹森、尼克遜）所繼承，但已被新生的造反派所質疑。自八十年代起社會分化愈益嚴重，最終在二十一世紀醞釀徹底打破舊制度的危機。

根據《第四轉向》的分析，造反派和創建者才是扭轉歷史命運的主角，跟隨者和修補者只能算是歷史的配角。當代的造反派便是嬰兒潮世代（四五十年代出生），成長於物質豐碩的繁榮盛世，卻扮演着批判和破壞的角色，有着非一般的夢想和抱負，引導社會秩序推倒重來。相反六七十年代出生的X世代，一輩子均活在嬰兒潮的陰影下，僅能做些修修補補的工作而已。

按照作者的思路，拜登和特朗普均屬造反派，奧巴馬則僅屬修補者—後者無論表現如何卓越，均無法力挽狂瀾，最多只能做些修修補補的工作。

換上香港的情況，正如大家已討論多年的「世代論」，每八十年一個轉向的理論仍大至適用。與美國的情況相類似，香港的政治經濟命脈仍是由嬰兒潮精英所主導，X世代幾乎沒有任何角色可言。至於八九十年代出生的Y世代—不少亦是嬰兒潮世代的子女，則擔當着抗衡當權者的最主要力量。

香港的政治經濟命脈由嬰兒潮精英主導，八九十年代出生的青年則擔當着抗衡當權者的主要力量。（資料圖片／鄭子峰攝）

由於經濟起飛和急速的社會蛻變，嬰兒潮精英早於三四十年前已嶄露頭角。若以人口金字塔的形狀來判斷，他們既是香港土生土長的第一代，亦絕對是最人多勢眾的一代。在二戰後貧窮艱難的日子，不少人均有過「一家八口一張床」的體驗。但集體向上流動的共同經歷，亦令他們很快走出「屋邨仔」的歲月，八十年代由林振強填詞的《白金升降機》一曲，便最能捕捉那種意氣風發的時代情懷。

儘管嬰兒潮精英能夠極速上位，但大多數卻並非白手興家的企業家。與早前世代的創建者（例如剛過世的何鴻燊先生）不同，他們缺少了那種盛氣凌人的架勢。隨着教育機會的開放和普及，他們有機會獲得最上乘的殖民地培訓。政府和企業官僚架構的急速膨脹，則造就了不少體制內晉升的機會，令他們變成不折不扣的「組織人」（organisational man，套用戰後美國學者William Whyte的術語）。嬰兒潮精英最大的優點，莫過於極富（哪怕只是表面上的）團隊合作精神，能中規中矩地完成上級指派的一切任務。

嬰兒潮精英雖在港英年代已初嘗好處，卻始終未達他們的人生頂峰。那時，他們只是唯命是從的技術專才，回歸後才得到真正當家作主的良機。因此嬰兒潮精英總是希望「搞搞新意思」（1991年《皇后大道東》林夕歌詞），根本原因在於他們並不甘心。就像《戲夢巴黎》（2003年貝托魯奇電影）中的夢想者，他們仍然充滿青春的夢想，要陪伴着香港走完—哪怕是這座《玻璃之城》（1998年張婉婷電影）的最後一抹光輝之路。

剛過世的李鵬飛先生，勇於擔當商界從政的第一人。（資料圖片／余俊亮攝）

不得不提剛過世的李鵬飛先生，勇於擔當商界從政的第一人，通過自身努力來捍衛既得利益，但亦只能說走得太前，難免一直鬱鬱不得志。置身政府內部的陳方安生也不遑多讓，處處與老闆大唱反調。梁錦松就更不用說，在推動教育改革和出任財政司長時，一點都不像官僚體系的人物。後來才發現是我眼淺，和特朗普式人物梁振英相比，陳太和梁錦松顯得相當溫和—但直到2019年6月後，大家肯定都已看傻了眼—原來最徹徹底底的終極造反派，名叫林鄭月娥，不消一會，把香港既有體制和核心價值，悉數打個稀巴爛。

不過，這還未到達劇情的高潮。真正令人大開眼界的是90%以上的嬰兒潮精英，在造反之餘，仍不忘紀律；在革命之際，仍充滿着團隊精神，將兩種看似矛盾的價值完美地糅合起來。

只要看看鋪天蓋地而來的《國安法》浪潮，說什麼貫徹「一國兩制」原則，說什麼沒有違反《基本法》精神。宣傳隊型竟能如此整齊一致，彷彿聽見紅衛兵在叫口號似的—也難怪他們會如此一世好運，從20、30歲極速上位，到70、80歲仍能充分發揮餘溫餘熱。

相比之下，在《第四轉向》中談及的Y世代，乃是美國未來體制的創建者，或稱新建制派。他們現在還40歲不到，但將是未來十至二十年全新體系的奠基人。他們一出生便接觸資訊科技，大概亦會是以大數據和人工智能為基礎的創建者。他們成長於充滿危機的時代，早已飽受世途險惡的歷煉，卻是構建全新宏圖的骨幹人物。

（資料圖片／張浩維攝）

至於香港的「Y世代—創建者」呢？他們同樣自幼活在互聯網世界，但顯然仍未找到有效的組織方式，展示未來香港的可能藍圖。他們只能通過社交媒體的網絡動員，零星落索地與當權者進行游擊戰。和訓練有素的嬰兒潮精英團隊相比，他們難免顯得一盤散沙，暫時根本難成氣候。

四十多年前的嬰兒潮精英，也曾有過少年輕狂的學運「火紅年代」，與港英政府作過激烈的對抗，卻無阻他們急速走進建制，成為藏身於體制內的造反派。四十多年後的Y世代（以至Z世代），由於社會流動的速度大減，已難有晉身政務官行列的機會。但可以肯定，他們仍將是未來香港全新體制的創建者—唯一需具備的條件是：假如香港仍有未來。

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上文刊登於第216期《香港01》周報（2020年6月1日）《嬰兒潮精英創造的香港傳奇》。

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