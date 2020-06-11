黑格爾曾道：「新聞如今佔據的權力地位，至少等同於信仰曾經享有的位置。」 有人形容今日為資訊爆炸時代，每人每天均被各種各類的資訊轟炸，甚至沒有絲毫喘息的空間，當中最重要的資訊來源，就是新聞（news）。尤其這幾個星期的香港人，翻開報紙、打開手機，一連串的政治經濟新聞來襲，身邊不少朋友大叫吃不消，甚至頭痛欲裂，希望可以暫時不接觸新聞一陣子，卻又擔心放下手機一會後，世界變了樣，而自己卻懵然不知。對於鋪天蓋地的新聞，心情矛盾，既愛又恨。 不過，即使是希望不接觸新聞的朋友，性質也只是相當短暫，過了一段時間，又會重新拿起。如果有人提倡「不如從此拒絕閱讀新聞」的話，應該會被視為瘋子，或者被譏笑一句：「你要回到洞穴裏生活嗎？」 撰文：羅乃智

殊不知，在千里之外的瑞士，卻有人高舉「拒看新聞」的旗幟，呼籲現代人遠離新聞，他的名字叫魯爾夫．杜伯里（Rolf Dobelli）。這位杜伯里，當然不是洞穴人，亦不是擁有反社會人格，更非不吃人間煙火之輩，更沒有被鎂光燈摧毀人生的慘痛經歷；恰恰相反，他在大學主修哲學與企業管理，並取得哲學博士學位，曾是瑞航集團分公司執行長，曾旅居香港、澳洲、英國、美國，更是暢銷書作家，寫過《思考的藝術：52個非受迫性思考錯誤》和《生活的藝術：52個打造美好人生的思考工具》兩本被翻譯成四十多國語言的著作。如此背景，為何寫下《拒看新聞的生活藝術》（Stop Reading the News: A Manifesto for a Happier, Calmer and Wiser Life），甚至在TED演講中大肆宣講「四個你應該停止看新聞的理由」（Four reasons you should stop watching the news）呢？

一切要從2013年在倫敦的一個早上說起。

話說當年杜伯里獲《衛報》邀請，到編輯部介紹《思考的藝術》英譯版，本來一切如常，記者們捧着咖啡等聽書介，打算應酬一下便馬上回來座位繼續與新聞廝殺搏鬥，殊不知總編輯洛斯布里傑（Alan Rusbridger）卻突然叫杜伯里講解另一篇刊登於其個人網站上的文章─《新聞對你有害》（News is bad for you），整個編輯室的氣氛馬上出現變化。他放棄心中關於新書的腹稿，在一眾《衛報》記者面前闡述自己為何鼓吹人們少看新聞的種種觀點，同日，文章的精簡版被刊於《衛報》網站上，成為當年點閱率最高的文章之一。

有見及此，杜伯里將文章化簡為繁，編寫成書，詳細闡述自己為何有此倡議，因此不同章節的標題，都是提綱挈領式的主題句，例如「新聞加劇了後見之明」、「新聞放大了現成偏誤」、「新聞會改變我們的大腦」，再以此延續，擴充成章。

常看簡短新聞 易導致思維萎縮

杜伯里措辭凌厲，認為在數碼化後，新聞由無害的休閒娛樂媒介，搖身一變，成為有害於人類心智健康的「毀滅性武器」，迴避這種危險成為必要之舉。那麼，為何新聞無緣無故會成為「毀滅性武器」呢？杜伯里認為其中主因，乃是新聞的篇幅往往很短、節奏明快，而且極端簡化事件來龍去脈，最適合人漫不經心地閱讀，這會阻礙大眾對世事的理解。杜伯里反新聞是因為在「TL；DR」（Too Long; Didn't Read，意思是不看太長文章）的文化下，新聞多數極為簡短，卻要講述整個故事，做法只有一個：簡化程序，讓讀者易於消化。

杜伯里認為在數碼化後，新聞由無害的休閒娛樂媒介，搖身一變，成為有害於人類心智健康的「毀滅性武器」。（資料圖片／Getty Images）

無論是社區的單純意外，抑或是全球經濟衰退，新聞從業員通常會以一兩個理由來解釋說明，杜伯里批評此舉只會讓讀者的頭腦愈來愈簡單，甚至會有「要理解未來乃輕而易舉」的錯覺，他甚至從大腦科學的角度，指出慣於消費簡短的新聞，會讓大腦物理結構逐漸改變─專門瀏覽簡短資訊的區域愈來愈發達，但代價是專司長篇閱讀及刺激思維的神經網絡將逐漸萎縮，無益於人類作深度思考。

同時，他認為新聞消費成本高，當然不是指報紙本身昂貴，或者付費牆（Paywall）模式讓人消費不起，而是寶貴的時間和專注力。消費新聞，無論是用耳朵或眼睛，或者是透過電視、收音機、手提電腦及電話接收，通通都需要付出時間成本。此外，將專注力由新聞拉回來，再重新聚焦在原來希望完成的任務上，有所謂的轉換模式成本＊，加上新聞內容或者畫面有機會在腦海中縈繞不散，打斷思路。

＊明尼蘇達大學商學教授李洛依（Sophie Leroy）在其論文《為什麼我的工作這麼難做？》中，曾提出「注意力殘留」的概念；她發現在工作切換間，人們的注意力仍然會殘留在之前的任務中，要經過一段時間後，才可以專注於眼前工作。換言之，如果在工作之間不停切換，將降低工作效率。

杜伯里認為情況在智能手機出現後更為嚴重，隨時彈出的短訊、新聞通知、不同的干擾，將讓專注力不足的問題日趨惡化。杜伯里甚至半認真半嘲笑地說，想像一位充滿智慧的人，如蘇格拉底、孔子、佛陀、耶穌，如果今天依然活着，追隨者見到他或她時不時滑動手機看新的簡短新聞，心中形象將馬上全毀。

新聞消費成本高，當然不是指報紙本身昂貴。（資料圖片）

關於專注力的近似觀點，「網絡中立性」（Net Neutrality）概念的原創者、哥倫比亞法學教授吳修銘也曾提出，他在著作《注意力商人》（The Attention Merchants: The Epic Scramble to Get Inside Our Heads）中指出，資訊爆炸年代，注意力愈趨稀缺，變相是匱乏的資源，亦成為傳媒人、廣告商、行銷人員、節目製作者競相爭奪的「新貨幣」，從而影響大眾的意識、決定消費行為，甚至形塑生活方式。

演算法普及化 加劇同溫層效應

杜伯里在過去的作品中，擅長點出人類思考盲點，例如著名的權威偏誤、後見之明偏誤、賭徒謬誤等，今次他認為簡短的新聞會造成讀者的「確認偏誤」（Confirmation Bias），堪稱為思考謬誤之父。何謂確認偏誤？

他在《思考的藝術》中有詳細解釋，一言以蔽之，就是人類喜歡尋找支援自己理論的證據，反對的證據則會被忽略。這種偏差經常出現在人類大腦思維中。在新聞發達的年代，當消費愈多新聞，愈容易及頻繁地發現那些能夠肯定自己觀點的內容，從而進一步引證自己的想法，然而，讀者的見解可能根本是錯誤的。

在對演算法相當熟悉的網絡世代中，確認偏誤進一步發酵，由社交媒體顯示給讀者的，正正是讀者偏好的資訊，否則就吸引不到用家讚好、留言及分享，久而久之，大家不會看到不同的見解，開始發覺身邊的朋友（比如Facebook上的朋友）與自己立場相同、見解相似，資訊來源同質性極高，自我感覺開始良好。這種現象稱為「同溫層」，香港網民常稱為「圍爐取暖」。

由社交媒體顯示給讀者的，正正是讀者偏好的資訊，否則就吸引不到用家讚好、留言及分享，久而久之，大家不會看到不同的見解。（資料圖片／羅君豪攝）

對新聞報道，甚至整個行業的批評論調，其實並非新鮮事，以著書立說的方式、寫下洋洋數十萬字來批評或者「提醒」的，當然不只有身在瑞士的杜伯里。有「英倫才子」之稱的艾倫．狄波頓（Alain de Botton）對新聞業界也有相類似的觀察。繼續閱讀：【資訊爆炸．下】商業化工廠式生產文章 正是新聞變質之始？

上文節錄自第217期《香港01》周報（2020年6月8日）《新聞對讀者「有害」？ 資訊爆炸下如何擬定閱讀策略》。

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