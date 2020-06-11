艾倫．狄波頓（Alain de Botton）在瑞士出生，後於英國接受教育，在劍橋大學主攻歷史，才氣橫溢，著作等身，題材涵蓋愛情、旅遊、建築、文學、生活，不一而足，並創立「人生學校」（The School of Life），希望將哲學以有趣的方式帶入日常生活。他曾訪港並出席書展講座，與鄧永鏘對談，與香港讀者分享寫作心得。在2014年，他寫下《新聞的騷動》（The News: A User's Manual），以哲學的角度看新聞。不過，狄波頓並未有像杜伯里般高呼「拒看新聞」，而是用細膩筆觸，寫下有關新聞報道的種種。在這本可直譯為「完全新聞使用手冊」的書中，狄波頓挑選了政治、國際、經濟、名人、災難、消費等六個不同範疇的新聞，從哲學家的視角提出批評。

承接上文：【資訊爆炸．上】新聞對讀者「有害」？ 如何擬定閱讀策略

以全書篇幅最長的政治新聞為例，他認為現時的政治新聞報道相當紊亂、零碎及割裂，而如此講述事件的方式，只會讓多數人對政治這件眾人之事感到乏味，從而分神，當面對與自己相關的重要議題時，往往失去關注力，難以釐清事件的前因後果或來龍去脈。他甚至半開玩笑道：如果任何獨裁者要權力千秋萬代，根本毋須打壓新聞機構，而只要確保各個編輯室源源不絕地輸出斬件式「新聞」，只要數量繁多，不時切換議題，再加插獵奇式的周邊報道，或者搶眼球的娛樂新聞，就可以不費吹灰之力地大功告成。換言之，民主政治的敵人不是什麼新聞審查，而是缺乏宏觀視野的綜合式報道。

此外，狄波頓認為自從有關「水門事件」的報道後，不少有志入行的記者均以鮑勃．伍德華（Bob Woodward）及卡爾．伯恩斯坦（Carl Bernstein）為榜樣，希望有朝一日也可以揪出害群之馬，以第四權加以鞭撻。然而，狄波頓指出，將社會的弊病歸咎於權貴的犯罪，無可厚非，但新聞的另一項任務同樣重要，就是將大眾的注意力引導向那些表面平淡無趣、但遺禍至深的政治和社會結構中的制度缺陷。如果過分聚焦於個別權貴，雖然有助報刊一紙風行，全城矚目，卻會犯下見樹不見林的錯誤。

說到國際新聞，他認為普遍觀眾對於國外事件興趣淡薄，尤其牽涉「小國」的新聞，更乏人問津，並不是人們特別膚淺庸俗，也不是事件空洞乏味，而是新聞的報道技巧讓大眾難以投入。狄波頓認為國際新聞記者應當承擔的責任，是培養公眾關注自身之外的事務，然而，現在的新聞與此距離，仍然相去甚遠。

至於經濟、金融新聞，也逃不過他的批判之筆。狄波頓點出，對照歷史，新聞媒體的急速發展，與象徵資本主義的銀行、交易所、貿易商行的市場信息需求密不可分。換言之，這個領域的新聞，都只是為投資者服務。在這位哲學家眼中，金融新聞不應該只有數字和圖表這類速記，而應該加以探索，乃至大書特書商業領域這個人類建構的世界背後的故事，僅僅為投資人利益着想的報道，遠遠未夠理想。

水門事件影響深遠，最終使時任美國總統尼克遜辭職。（資料圖片／美聯社）

痛陳傳媒生態 倡議解釋性新聞

《通書．文辭》有云：「文以載道」。杜伯里及狄波頓雖然是西方知識份子，未必讀過宋明理學家周敦頤的意思，但作為自小在閱讀新聞報道中成長的作家，當然不會痛罵新聞一番就鳴金收兵，他們各自提出建議，以解決新聞行業現時叢生的問題。在用字尖酸刻薄、抵死啜核的背後，其實承載了兩位學者對新聞行業莫大的期許。

杜伯里承認，他有不少朋友也是傳媒人，亦不吝讚賞這些朋友學識淵博、頭腦聰明，那麼為何依然大力批判新聞從業員呢？在字裏行間，不難發現他批評的不是新聞本身，而是新聞行業發展至今，弊病叢生的文化環境。他尤其痛罵部份規定記者每日要交出12篇（或更多）報道的媒體，這種工廠式生產，加上純粹為了追求點閱率和讚數的商業考慮，直接將優質報道扼殺在襁褓之中。

他建議讀者放棄消費簡短、無益的新聞，轉而閱讀分析深入、沒有嘩眾取寵的標題、忠實反映錯綜複雜世界的長篇文章，或是書刊，讓這些深度優質的內容獲得更多出版空間，讓一流記者有機會綻放光芒，而讀者得到的獎勵，就是對世界的理解更加透徹。

他鼓勵大家多與專家討論，認為這樣對世事的理解，會比單純閱讀新聞來得深刻，也會更貼近事實，杜伯里定期舉行午餐會，讓不同專業人士（當然包括記者）就當時手頭上研究的事件或觀點作出交流，互相刺激，進行真正嚴肅的思考，他創立兼領導的WORLD.MINDS社群正建立在這個基礎上。杜伯里念茲在茲、反覆強調的，就是深邃思考的重要性。

狄波頓認為普遍觀眾對於國外事件興趣淡薄，尤其牽涉「小國」的新聞，更乏人問津，並不是人們特別膚淺庸俗，也不是事件空洞乏味，而是新聞的報道技巧讓大眾難以投入。（美聯社／資料圖片）

去到全書的尾段，他也終於「露餡」，披露自己並非真的完全拒絕新聞。他認為社會需要兩類新聞：調查性新聞和解釋性新聞。前者用於揭露真相和社會弊端，後者以描述全貌、傳遞背景資訊、提供說明為目標。

他希望調查性記者不再滿足於本就公諸於世的表面故事，而是貪婪地挖掘至深、追根究柢、再三確認；同時希望解釋性記者勿要急急將世事簡單歸因，而是竭力揭示事件發展至今的背景資料、導火線、助長條件、關連性，並提出解決的辦法。

狄波頓在《新聞的騷動》中有不少建言，以國際新聞為例，應該培養大眾關注自身之外的事務，從而轉化為「富有想像力的接觸、實際的援助」？他認為報道新聞者可以學習莎士比亞，但並非學習其文筆，而是關注事件中的普世元素。狄波頓堅信，只要呈現方式正確，新聞可協助讀者跨越文化鴻溝，代入他國人民情境，將人類的經歷視作思想源泉，從中不斷擷取靈感、警示，歸納經驗，汲取教訓。

至於慘絕人寰的悲劇新聞，他認為應該效法古雅典劇作家般，以更為藝術的角度呈現悲劇，讓讀者猶如數千年前聚集在雅典露天劇院的公民般，觀賞城中偉大悲劇作家的劇本如《伊底帕斯王》（Oedipus Rex），讓故事成為教育全社會的情感和道德力量的重要來源。故事情節或許殘暴粗野（弒父娶母最後剜出雙目），卻有教化功能，當讀者看到新聞主角犯下最可怕罪行，將別無選擇地得出嚇人結論：也許一念之差，我也會犯下同樣的錯。

狄波頓希望調查性記者不再滿足於本就公諸於世的表面故事，而是貪婪地挖掘至深、追根究柢、再三確認。（《戰雲密報》劇照）

深明知易行難，唯愛之深責之切

批評總是來得容易，傳媒中人目睹業界的流弊而心有不甘者，相信亦大有人在，只是，一旦被問到如何改革、有何建議時，大家都明白實在難以實行。其實，無論是杜伯里還是狄波頓，都是愛之深責之切，都希望發展多年理應成熟的新聞行業可以擺脫現時淺薄的報道、為追求點擊率的無謂商業競賽，分別來自倫敦及瑞士的提議，相信全世界不少身在漩渦之中的傳媒人也會有同感，亦想更多讀者可以支持。畢竟，讀者的水平與傳媒的質素，從來互為因果。

事實上，有志投身這個行業的，有誰不想寫出精彩文章，讓讀者對世界有不一樣的看法，又有誰真的滿足於二三百字的簡短報道，然後每天等着下班，虛度光陰？無奈是太多種種現實框架，難以如此理想化，只是希望朝着理想目標，向前多踏一步，期望聚沙成塔，慢慢改變業界的不良生態。

上文節錄自第217期《香港01》周報（2020年6月8日）《新聞對讀者「有害」？ 資訊爆炸下如何擬定閱讀策略》。

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