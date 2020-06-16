2020年，兩大瑞士錶展本協議同時於4月舉行，怎知一場疫症卻再度令兩大錶展分道揚鑣。由瑞士高級製錶基金會（FHH）主辦的「鐘錶與奇蹟」（Watches & Wonders Geneva）展覽因應新冠肺炎疫情而決定取消，改為在網上平台展覽；而「巴塞爾世界鐘錶珠寶博覽會」（Baselworld）原本延期至明年1月，最終由於各大腕錶品牌Rolex、Chanel、Tudor、Patek Philippe及Chopard等相繼退出而正式取消。在過往二十年經歷井噴式發展的高級鐘錶及珠寶市場，近年已顯疲態，如今，會否因疫情這最後一根稻草而將之壓垮？ 撰文：曹民偉

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今年3月份香港政府統計處數字指出，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物零售額比對去年同月下挫75.2%，創下二十年來最大的跌幅。而瑞士鐘錶工業聯合會（FH）的出口數據顯示，今年2月瑞士出口腕錶總值較去年同期緊縮9.2%，僅剩16億瑞士法郎（約131億港元），3月與去年同月相比更萎縮超過30%；預計到第二季度，瑞士鐘錶出口跌幅會達到40%。

市場需求量必將持續大幅下跌，股票價值也反映瑞士腕錶集團受到的重挫：斯沃琪集團（Swatch）、歷峰集團（Richemont）和LVMH集團的股價近月已下跌了四分之一至三分之一的價位。新冠疫情下，歐米茄部份店舖營業額由年初至今下跌八成，以至香港四家分店結業。「鐘錶與奇蹟」公布取消後，原定參展的瑞士個性化的腕錶品牌Romain Jerome更宣布破產。

以往，男士甚少佩戴珠寶，往往以購買名貴腕錶犒賞自己，像荷里活影星羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）就擁有過百枚名錶，其中最愛的是太太饋贈的百達翡麗Nautilus，以及三枚綠色錶圈、綠色玻璃及全黑色的勞力士。他每拍一齣電影，導演都會送他一枚腕錶作紀念，這也是他的腕錶滿載時間回憶的原因。

荷里活影星羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）擁有過百枚名錶。（資料圖片）

經典珠寶品牌加快變革

大型錶廠包括Rolex、Patek Philippe、Audemars Piguet和Hublot等都早早宣告停產抗疫，其他歐美國家亦實施「鎖國」及「封城」等嚴厲措施，東南亞及歐美鐘錶市場未來均不樂觀。難得不少品牌身處困境，仍為社會做良心之事，比如意大利著名珠寶品牌Bvlgari，捐出數以十萬計的消毒搓手液來協助意大利走出疫情。一向強調消費體驗的該品牌及Patek Philippe等也進駐了天貓的網上銷售平台。

擁有一百三十六年歷史的Bvlgari是一家以名貴珠寶、高級腕錶、精品皮具與香水配飾聞名的意大利名店。品牌早年創作出象徵智慧、生命力與魅力的Serpenti蛇形手鐲、項鏈、皮包及腕錶，2004年建立米蘭第一家Bvlgari精品酒店、2006年在峇里島開設第二家，2011年成為LVMH集團成員。

《香港01》特別訪問了Bvlgari CEO Jean-Christophe Babin，以了解這個百年品牌的抗疫情況和未來方向。Babin表示：「我們一直在前線與疫情鬥爭，並向疫苗研發最先進的羅馬Lazzaro Spallanzani醫院的研究小組捐贈了高清3D顯微鏡。同時，位於米蘭南部Lodi的ICR香水生產廠亦生產了20萬瓶酒精消毒洗手液，並捐贈予意大利、瑞士及英國的醫院，我們一直與政府、醫院及衞生部門合作。」

「我們還將Bvlgari位於銀座的米芝蓮星級餐廳改建成食堂，專門為東京主要醫院的醫務人員烹調數百份便當，以示支持這些在前線打拼的醫生和護士，在惡劣環境下有美味佳餚提神打氣。」他說，真正的奢侈品是可持續的，因為它尊重人與環境。今天客戶更為關注道德、環境及可持續發展，這些都是品牌多年來一直努力的方向。

Bvlgari CEO Jean-Christophe Babin表示公司一直在前線與疫情鬥爭。（受訪者提供）

在實體店需要閉門抗疫之際，該品牌的應對方式是拓展電子平台。Babin透露，他們一直關注數碼技術，鑑於當前的情況，將加快提升新平台和新設備。例如運用Zoom及Webex，以一對一形式向客戶發放訊息。品牌在八個市場設立全渠道（omni-channel）網絡模式，７月底將擴展到15個市場，有些發展計劃更提前於2020年啟動。

「品牌在Instagram上創建了Bvlgari大師班，我們的藝術總監及技術總監會講述腕錶、珠寶及美食的製作技藝，還製作了品牌填色簿，在封城期間為客戶的孩子帶來娛樂。我們亦組織了名人家中訪談的現場直播，並在Facebook及Instagram上播放。此外，我們舉辦了許多不同主題的網絡研討會，並創建了一個私人的Bvlprivato IG平台，供VVIC客戶交流和分享。我們需要發揮創意，並將想像力推向極限，這是極具挑戰性和令人興奮的。」

對於不少人預期疫情後，奢侈品市場會出現報復性消費。Babin說，中國在疫情受控解封後的第八周，奢侈品的增長已達到雙位數字，這確實令人印象深刻及出乎意料。延後消費更加劇了業績反彈，例如有些情侶在３月才慶祝情人節及選購禮物，他們觀察到韓國的市場亦有相近的迹象。

他又預期，明年有望恢復至2019年所創下的高銷售紀錄與利潤水平，這將取決於國際航空業復蘇的速度與規模，他亦相信隨着假期來臨，邊境會重新開放，航空公司將採取積極樂觀的態度來恢復自金融危機結束以來一直享有的銷售增長。

Bvlgari旗下酒店將位於喬治五世大街30號，香榭麗舍大道和蒙田大道之間。

高級腕錶增品牌吸引力

香港鐘錶業總會副主席林文華在接受報章訪問時指出，今年初疫情爆發後，加上內地暫停自由行簽證，遊客區店舖生意首當其衝，生意額更跌至只有一至二成。他表示，未來一段時間，行業將經歷調整期，部份店舖或結業收場，一些大型連鎖店亦可能要縮減約四成店舖。今年首個季度，外行人形容是奢侈品的嚴冬，其實業界真正經歷的是一場災難。

Roger Dubuis產品市場營銷總監Gregory Bruttin接受《香港01》訪問時談到，品牌將加強創意、發明、想像力：「在過去的三年，我們一直專注於Excalibur Spider系列的發展，以及與林保堅尼（Lamborghini）和倍耐力（Pirelli）的合作，我們傾注了強大的激情。現在我們在第二個品牌支柱上努力，正如大眾看到今年我們驚人的創作——Excaliburs Twofold及Diabolus in Machina腕錶，相信會帶來令人難以置信的驚喜。」

Gregory表示品牌對數碼化甚感興趣，創新不僅限於新功能或新材料，還要考慮產品的周邊環境，從銷售、宣傳到物流。品牌在這個問題上有很多想法，這些想法影響着品牌的網絡世界。

他對今年的全球奢侈品市場前景一片樂觀，他認為從技術上而言，疫情完結後，大眾一定需要恢復正常生活。世界肯定會有所變化，但奢侈腕錶的生產數量本來就相當有限，故業界擁有極大優勢。

但他強調，品牌要反應迅速，並且與客戶保持非常緊密的聯繫，不但要適應環境，更要創造趨勢。

上文節錄自第218期《香港01》周報（2020年6月15日）《珠寶與腕錶：復蘇有望》。

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