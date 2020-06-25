有關基本收入的討論席捲全球，華人社會亦不例外，當中尤以台灣最為踴躍。「無條件基本收入台灣協會」（下稱「協會」）在線上線下成為主要推手：線上，他們既跟網民交手，回應質疑，同時撰文反擊政府的紓困政策漏洞，更草擬針對疫情的《2020基本收入緊急現金給付提案》；線下，他們聯繫各個政黨和民間團體，務求把基本收入議題列入政府議程。

台灣的年輕一代承受非常大的壓力，渴望從經濟匱乏感中重新取得生活控制權。（美聯社）

據協會觀察，青年因不安感嚴重，較接受其主張，「可能青年對自由跟選擇權有感召。談到青年經濟不安全感，在台灣社會是有共鳴的。年輕一代承受非常大的壓力，所以，基本收入不只是一萬元新台幣（約2,620港元），而是從經濟匱乏感中重新取得生活控制權。」協會核心成員廖芷妮說。2017年《台灣社會意向調查》顯示，年輕人較其他年齡層傾向支持基本收入，結果與歐洲在2016年及今年3月的調查相符。台灣青年承接外地的討論，並把自身的不安帶入其中，炒熱了台灣的輿論圈子。

協會理事長羅泰（Tyler Prochazka）及核心成員廖芷妮、宋至晟、蘇嘉冠和賴君怡均為年輕人。羅泰是美國人，在台灣讀大學時，眼見同學和朋友為了幫補生計而打工，申請福利時又遇到諸多關卡，深信基本收入可以幫到他們，亦可助政府解決很多問題，特別是從青年困境入手。協會歡迎網民提出反對意見，廖芷妮認為這是推動輿論的重要力量。協會認為，福利觀差異是在華人社會推動基本收入的困難之處。不少反對者認為基本收入等同不勞而獲，而華人是勤勞的民族，重視對國家有沒有貢獻，較難接受基本收入提倡的分配正義和生存權。廖芷妮說：「不是說你有沒有產值才能拿到國家的補助，而是我這個人存在，就要保障他的生存權，我們每個人都是相同，只是制度導致我們所獲的資源、發展不同。」

新冠肺炎席捲全球，台灣感染人數雖較其他地方少，但仍重擊就業市場和家庭生計。（資料圖片）

政府紓困措施繁複不濟

不論國民黨或民進黨執政，政府本身也是阻力，協會形容台灣政府在社福方面長期懷有防避心態，不論是面對低收入戶還是推出紓困方案時，往往預設民眾會佔公共資源的便宜，劃下很多限制和規範，而公務人員就是「扮黑臉」，藉審查排除申請者。民進黨政府在4月初推出第二階段紓困方案，包含補助低薪自僱人士、營業額急跌的企業勞工，預計開支約1,000億元新台幣（約262億港元）。政府聲稱簡化申請資格，但仍要求申請者有於職業工會投保，而且勞動保險薪資少於2.4萬元新台幣（約6,280港元）才能受助，彈性就業勞工未能受惠。蘇嘉冠點出不少執行上的缺失，例如行業之間的不公平，「現在的情況好像打地鼠。農夫有反應（不滿），那就由負責農夫的部門發錢。這變成由政府轄下部門負責各自領域，向中央爭取預算，結果每個部門爭取的預算都不一樣，每個職業領到的金額也不一樣。」此外，地方的審核標準不一致，「有些首長較有擔當，或趁機回報居民，所以放得比較寬。」

國民黨的提議跟協會和基本收入的理念較接近，例如不論貧富、單次派發6,000元新台幣（約1,570港元），但蘇嘉冠不肯定國民黨是真的認同派發現金，還是因為政治角力而反對執政黨。同時，也有民進黨地方議員公開反對政府的紓困方案。協會倡議的版本針對18歲以上的個人發放為期六個月的現金。協會建議兒童和青年劃一為5,000元新台幣（約1,310港元），成人金額就有兩個提議，一個是每月一萬元新台幣（約2,620港元），另一個是1.5萬元新台幣（約3,930港元）。資格界線簡單得多，只須用報稅記錄，預先排除前三成較富裕者。以高額方案估算，政府需耗資1.9萬億元新台幣（約4,970億港元），扣除翌年賦稅等金額後，淨成本為1.3萬億元新台幣（約3,400億港元），佔本地生產總值7%，有八成的住戶是淨得益者。

無條件基本收入台灣協會核心成員廖芷妮（前排左二）、蘇嘉冠（前排左三）、宋至晟（後排左二）、羅泰（後排左四）、賴君怡（後排右七）。（受訪者提供）

盼短期方案成功爭認同

紓困方案由公帑包辦，若要長期實施基本收入，能在哪兒籌集資金呢？宋至晟和賴君怡均認為，可以透過增收污染稅、碳稅、利得稅、土地增值稅、遺產稅，甚至不排除消費稅。很多人因為累退特性而反對消費稅，但二人稱消費稅有助減少大幅徵收企業利得稅，降低企業「出逃」機會。事實上，部份稅收會透過基本收入回到市民口袋，只要分級、溫和徵收，確保一般民眾能應付，應可獲市民接納。協會期望，若短期方案能落實並取得成功，就可爭取更多人認同，從而推出長遠版本。

協會這群年輕人相信，若什麼也不做，貧富懸殊只會加劇；此外，即使自動化、科技成熟不會令職位減少，但工種變化會更快更急，勞動保障會愈來愈差，基本收入可以增加民眾的生活保障，讓他們有時間適應變化。民眾亦可享受到生產力提高的成果，令生活更自由，擁有更多權利，從而促進社會民主化。

問及協會接下來的行動目標，他們舉出三個方向，一是增強民眾的危機感和建立共識，強調失業離他們其實很近，政府及社會須及早準備；二是繼續凝聚社群，建立台灣第一批基本收入支持者，並籌劃年底舉辦遊行，讓立委感受到民意壓力；三是政策倡議，與夥伴團體討論稅制到福利的改革。

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上文刊登於第219期《香港01》周報（2020年6月22日）《不安的台灣青年 推動社會接受倡議》。

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