【健康碼．深度】香港新冠測試又貴又少　剖析當中三大因由

新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎疫情放緩，香港連續十一日沒有本地感染確診個案。為便利粵港澳三地人民流通，三地政府提出「互認健康碼」取代十四天的強制檢疫隔離。措施討論多時，珠海與澳門兩地早於5月起便開始實行，然而「港版健康碼」一直只聞樓梯響，到最近終於有消息指將於7月上旬正式「出台」。

消息指，香港將共有14間獲認可的新冠肺炎病毒檢測機構，包括七所私家醫院及七所私營化驗所。通過測試後獲得的「健康碼」有效期為七日，期滿後須再檢測續領。翻查資料，核酸測試一次性收費為1,000元至3,000元，意味若市民要經常需要出入境，每月花費可能多達萬元，成本高昂。這不禁令人質疑：來回中港兩地竟成為「富人專利」？

一個有效期只有七天的核酸測試在香港叫價竟高達千元以上。（中新社）

檢測成本高昂 貴澳門十倍

立法會議員陳健波曾去信特首林鄭月娥，提出希望核酸檢測費用可與內地看齊，不超過200元，又建議可在香港採集市民唾液樣本之後，即日送到內地進行檢測，再將結果送回香港，減低成本。也許有人覺得香港生活成本高於內地，不能以內地收費作為參照點，但若與澳門相比，200元己屬偏高——澳門政府於5月初已實行「新型冠狀病毒常規核酸檢測計劃」，由澳門衛生局和國檢（澳門）衛生檢測有限公司合作，每日設6,000個名額，每次收費180澳門元，所有居民首次檢測免費，跨境師生更豁免收費。澳門生活成本並不比香港低多少，為何香港的檢測費比澳門高逾十倍？

目前港府只為中港跨境貨車司機提供每月上限四次，每次350元的資助費用。深圳及珠海口岸亦提供即場的核酸檢測服務，收費為港幣350元，由港府直接向兩地政府繳付。換言之，其餘進出香港的人士須自費進行測試。

深圳及珠海口岸亦提供即場的核酸檢測服務，收費為港幣350元，由港府直接向兩地政府繳付。（美聯社）

政府補貼拉低檢測費用

不同地區生產的試劑價格可以有很大差異，加上檢測人員薪酬丶核酸檢測機器、樣本搜集模組丶運輸費等等，都影響病毒測試的成本。有目前提供核酸測試的化驗所表示，現時從德國丶美國及法國等地購入試劑，涉及運輸費用丶中間發行商代購費用等，與澳門及內地由當地政府統一採購的成本不能相提並論。舉例而言， 德國製試劑每盒約為600元，而據港大深圳醫院院長盧寵茂透露，中國製試劑成本僅為17元。自從廣東省政府宣布集中採購試劑後，珠海市政府立即把核酸檢測的價格由原來的160元人民幣下調至75元人民幣，足見集中採購的措施能有效減低購買試劑成本。

接受訪問的化驗所負責人提到，在過去疫情高峰期間每天接收數百個測試樣本，但至近期疫情放緩，需求有所下降，「現在是每天做一百幾十個，問題是我做一個也要開機（檢測儀），做十個也要開機，但（開機）成本便完全不同。」當記者問到何以澳門等地檢測費用能如何低廉時，負責人直言「他們（澳門及內地）做到咁平，必然是有政府資助。」

不過，港府既沒有統籌病毒測試安排，亦似乎無意補貼。雖然有不少議員建議一旦落實健康碼後，由政府補貼市民檢測費用，但食物及衞生局局長陳肇始每次回應只表示會盡最大努力確保檢測費用及供應量，一如政府此前處理口罩問題般，以市場供應增加價格便會下降作擋箭牌。

港大深圳醫院院長盧寵茂透露，中國製試劑成本為17元。（資料圖片／梁鵬威攝）

大學研發快速測試 無一在港應用

根據衛生署提供的最新數字，其化驗服務處現時每日可處理超過2,000個樣本，而每一百萬香港人中有4萬人有進行過新冠肺炎病毒測試。相比澳門每天可進行6,000個檢測，香港效率明顯偏低。

是香港的技術不夠先進嗎？答案顯然不是。香港三所大學在疫情期間先後研發了快速測試技術：香港大學醫學院研發出只需兩小時便可得出結果的新型冠狀病毒快速檢驗測試，並於40個國家的公共衞生實驗室應用；科大研發出只需要40分鐘便可得到檢測結果的測試儀；理大最近亦與澳門科技大學共同開發了一套人工智能診斷系統，於20秒內快速診斷病人的病情，較過往每名醫生須用15至30分鐘的時間迅速。

這些「香港研發」於世界不同地區應用，偏偏卻沒有在香港「落地」。《香港01》就此向衞生署查詢，發言人並未正面回應，僅表示會繼續增購儀器及試劑，並盡量增加及調配人手應付需求日漸龐大的工作。

明明香港本地的人才及技術已到位，但檢測名額與費用卻令其成為一部份人的專利——只有願意付錢的人才能往返中港兩地。在疫情肆虐初期，市面出現搶購口罩潮時，政府也是用一貫「小政府，大市場」的態度，漠視小市民對口罩的需求。到了今天，當粵港澳三地籌備健康碼互認，港府難道又要以這一態度，懶理中港家庭，以及需經常往返三地工作的人對核酸測試的需要嗎？

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