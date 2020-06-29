【日間演奏會散場時．影評】 「遺憾的愛情」令人遺憾

《日間演奏會散場時》以「不老男神」福山雅治飾演音樂家，配以「美魔女」石田百合子招徠。不問可知，本片主攻年紀略長、較有閱歷的觀眾，青年的投入感與共鳴感難免稍遜。

福山雅治和石田百合子近年不乏新作，前者在《神探伽利略》的型男物理學家，後者在《月薪嬌妻》（又稱《逃避雖可恥但有用》）的氣質小姨，角色都深入民心。然而，二人加起來年逾百歲，本片縱有少男少女般的初戀成份，始終是一齣黃昏戀電影，更莫說戲裏涉及生兒育女，故愛情經歷及人生歷煉不多的觀眾，或需投入角色的心境，方可感受到劇力。電影猶如日本版《半生緣》—曾閱讀張愛玲這本經典文學作品的讀者，不難意會箇中震撼。

石田百合子在《月薪嬌妻》中飾演氣質小姨，角色深入民心。（《月薪嬌妻》劇照）

本片劇本盪氣迴腸，如同其演奏會歌曲扣人心弦。稍感可惜是，福山雅治略顯老態，未將音樂家魅力發揮至極；較諸《交響情人夢》中由玉木宏飾演的「千秋王子」，實在有點比下去。片中的石田百合子同樣失色，受累人設的傷痛經歷，經常一臉「苦瓜乾」，光芒遠不及《月薪嬌妻》。這對俊男美女配搭未如理想，反倒是配角櫻井由紀令人眼前一亮。

電影的劇本大綱不俗，但細節太多「啱啱遇着剛剛」，容易令觀眾出戲，質疑其合理性。而且日本片節奏偏慢，中段才爆發劇力，對「挑剔」的港人來說，電影口碑一般，並非事出無因。

《日間演奏會散場時》跟《半生緣》一樣，劇情主軸是「遺憾的愛情」：雖兩情相悅，卻各自嫁娶。《半生緣》的曼楨最後道來：「世鈞，我們回不去了。」本片則以大團圓結局，片中金句「未來可以改變過去」並非單向，因為「過去本可改變未來」，兩者互為因果。石田百合子飾演的記者小峰洋子，有三段過去的經歷因未來而改變。

《日間演奏會散場時》劇情主軸是「遺憾的愛情」：雖兩情相悅，卻各自嫁娶。（《日間演奏會散場時》劇照）

一是對石塊的感覺：曾認為是導致祖母意外身亡的兇器，到經福山雅治飾演的演奏家蒔野聰史點撥後，重拾孩提時在石上玩樂的愉悅。電影更首尾呼應，她跑經石塊時回眸，象徵她已決心走出過去陰影、迎接將來。

第二次改變，乃對打雷般巨響的反應：起初洋子因恐襲悲劇而患創傷後遺症，當收到聰史的分手訊息後，更在雷聲下觸發夢魘。後來聰史的經理人早苗（櫻井由紀飾）向洋子坦白一切，原來分手短訊是她從中作梗而偽冒發出，洋子聽到雷聲已不再懼怕，反而感到心情舒坦。

至於第三次改變，當然是洋子與聰史的有情人終成眷屬，因對過去短訊事件的重新理解，而開創出兩人破鏡重圓的未來。

電影有關過去與未來的核心思想表達透澈，但在描繪聰史與洋子的愛戀時，總予人說服力不足之感。（《日間演奏會散場時》劇照）

電影有關過去與未來的核心思想表達透澈，但在描繪聰史與洋子的愛戀時，總予人說服力不足之感，特別是看在香港觀眾眼裏。首先，兩人幾近一見鍾情，喜獲知音的聰史更在第二次見面時求婚。當洋子為了聰史而拋棄金融才俊訂婚對象Richard（伊勢谷友介飾），觀眾或感難以理解，在短訊事件後，聰史迎娶了早苗，洋子「翻兜」Richard而對方居然接受，兩段感情發展皆讓人摸不着頭腦。即使Richard後來直白，復合只為向洋子報復，也不代表一切可以理順。早苗最後向聰史暗示，容許丈夫跟洋子舊情復熾，亦非觀眾可以理解。對現實又理智的香港人而言，上述轉折皆堪稱「搵戲來做」，也許違背了常人的價值觀。

觀賞電影一大重點，乃是體會戲中人物感受，以至體味當地文化價值。今日回望《半生緣》，大家可認同曼楨的結婚抉擇？然而，張愛玲這部經典的最大意義，豈不在於反映（及批判）一個時代的思想？又例如有人批評《忘形水》大談「人獸戀」，亦有反駁指應接納「性小眾」，背後涉及既定價值觀的調整，否則必然構成文化衝擊，而且無法好好欣賞電影。雖然，《日間演奏會散場時》當中的短訊事件牽涉太多巧合，惟電影的整體情節未算過於牽強，更重要是觀眾能否投入角色、理解當中的文化差異。唯有如此，才可深刻體會「遺憾的愛情」的浪漫—筆者反嫌六年遺憾太短，若然遺憾半生，則更淒美。

上文刊登於第220期《香港01》周報（2020年6月29日）《《日間演奏會散場時》 「遺憾的愛情」令人遺憾》。

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