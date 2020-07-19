何謂民族？你屬於哪個民族？近年，香港泛起身份認同問題，民族主義也在世界各地升溫。由日本作家宇山卓榮所撰的《從民族解讀世界史》一書正好提供了上佳的材料釐清爭議。他在前言中直指，由各民族的真正面貌到民族間的對立與衝突等等，都是撕裂我們的元兇，乃「看不見的牆」。 撰文：李道

日本人一向重視保護傳統，但殊不知其祖先均是外來人種的混血後代。（Getty Images）

日本人一向重視保護傳統，也很重視保留純正的血脈，直至近年才因人口老化稍稍放寬外地人移居當地。然而，作為一名日本人，作者不諱言，「原始日本人」其實少之又少，因為現在的「日本人」許多均是昔日來自朝鮮半島的「渡來人」的後代—換言之，許多日本人繼承了韓國人的血脈，而由於許多韓國人也繼承了中國人的血脈，故日本人誠屬韓國人和中國人的混血後代。

美國固然是個多民族國家，混合了白種人、黑種人、黃種人—必須先岔一筆。（路透社）

其實，民族不過是一種「分類法」（categorization），譬如貓和狗既可是兩種動物，也可以歸納為哺乳類。美國固然是個多民族國家，混合了白種人、黑種人、黃種人—必須先岔一筆，作者強調以膚色劃分人種並非學術定義，譬如印度人和阿拉伯人就難被歸入三種膚色之一。事實上，現今概念的美國人來自五湖四海。眾所周知，不是美洲土壤上的原住民—美洲本來有兩大古國，分別是中美洲的馬雅文明，以及南美洲西岸的印加文明，兩者皆被歐洲殖民者滅絕。

中國亦是一個多民族國家…

（資料圖片）

《從民族解讀世界史》 副題：民族如何推動千年來的歷史進展，政治又如何利用民族來製造對立 作者：宇山卓榮 譯者：鳳妙本 出版：時報出版（台北） 出版日期：2019年11月

上文節錄自第222期《香港01》周報（2020年7月13日）《《從民族解讀世界史》「民族」如何衝擊「地球村」》，網上標題為編輯重擬。如欲閱讀全文請按此訂閱周報，或按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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