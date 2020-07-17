今天的威尼斯最佳劇本金獅獎，一切其來有自，最早可追溯至青春少艾年代的楊凡，他在中學時投稿於《中國學生周報》，第一篇文章就是寫電影《亂世佳人》（Gone with the Wind）的主題曲，電影中的郝思嘉也說，「Tomorrow is another day」。未來肯定是個未知數。

楊凡指出「最喜歡《繼園臺七號》美玲（女兒）說的那句 『明天是屬於我的』。多麼年輕多麼肯定多麼任性。」（鄭子峰攝）

「在我心目中有關香港情結的荷里活電影沒有一部可以超越《生死戀》（Love Is a Many-Splendored Thing）。《芳華虛度》（Back Street）肯定不在我最喜歡的電影名單之中，但是，這四個字是多麼惆悵，悲芳華之虛度。很多年前，我在香港電影資料館做了一個講座，就用「芳華虛度」四個字，聽眾只有十來個。現在寫的小說也取用了這個電影片名，內容就是《繼園臺七號》前傳後事。即使是粗枝大葉，每當讀到虞美人與兒子的分離，還有母親與鴇母的對比，還是會流淚。這確實是一本用自己真正感情寫出的小說，真假虛實不分，嘗試用最簡單的文字表達出一種不可言喻的華麗。」最終《芳華虛度》結集的15篇小說只挑出了三個短篇：《青春夢裏人》、《金屋淚》、《春風沉醉的夜晚》改編成這次的動畫電影。

1987年的《花花公子》（Playboy）封面鍾楚紅穿上一襲黑色連身泳裝，正是楊凡拍攝的封面照片。（網上圖片）

事實上，楊凡最早揚名就是他的攝影作品，先後出版過攝影作品集：《少年遊》、《西藏行》、《美麗傳奇》等。他回憶起有次與張國榮一起在半島酒店喝下午茶時，將自己的作品《美麗傳奇》送出，哥哥笑說：這本畫冊沒有我，怎可以稱之《美麗傳奇》？隨即兩人相伴上楊凡的影樓拍下一襲黑白照片。

這天，跟楊凡走上繼園臺，此地已不再是1938年廣州「南天王」陳濟棠兄弟陳維周家族建成的豪華宅第「繼園」，再也尋不着昔時寄寓於此的孟小冬、張愛玲、司馬長風等文人的身影。司馬長風那時就住在繼園街，街口的英皇道上有家蘭心照相館，張愛玲的標準照都打有「蘭心」的水印和簽名，時間過得怎麼那麼快，在這春風沉醉的黃昏，故事是昨日發生的事，而套回來又好像今日發生的事，明日我們又會怎樣呢？

楊凡曾為張國榮拍下一襲黑白照片。（網上圖片）

目眩神迷殖民建築

坐在電車，隨着棉絮的指引，往北角方向一路順來，風景和中上環迥然不同，路上行人的步伐，就比中環緩慢幾許。「來到北角繼園臺七號，那是一棟五層樓高的戰前舊樓，坐落在英皇道的山坡上。夕陽照射在長滿綠苔的外牆，雖然各戶窗花的顏色都表述出各自的歷史與個性，在那敗瓦頹垣的底色下，仍露出往昔的傲氣，卻不失優雅，看得出以往也是人間天堂。」那年月的香港，正是這位瀟湘少年心目中的人間天堂。

+ 3 + 2

一路走來命中注定

楊凡一路走過來，愛寫、愛攝影、愛音樂，加起來就唯有，也只有是電影了，彷彿命中注定，他笑說自己一路走過來什麼都是自學的：「回顧我的一生，不學無術，憑着自己的小聰明，闖蕩江湖。適逢幸運，薄得名利，花甲之年，本應罷手，以享天年。然而，因緣際遇，把握機會，將自己的經歷做個回憶。因為性格剛烈自私，是處不多，如此長篇道來，只希望讀者看到走過的路和交往的友人情誼，得到某些啟示。」

上文節錄自第222期《香港01》周報（2020年7月13日）《獨家專訪電影導演楊凡：追憶繼園臺的逝水年華》，網上標題為編輯重擬。如欲閱讀全文請按此訂閱周報，或按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

相關文章︰

【音樂劇】專訪《一水南天》創作者：大時代下的香港人如何抗天命

【專訪】香港電影業陷低谷 田啟文：原因是失去定位

【專訪．上】捕捉異鄉的遺民 劉博智：用鏡頭捎回還鄉夢

【專訪．上】轉戰幕後拍紀錄片 郭錦恩追溯華人移民故事

專訪劇作家莊梅岩 在不快樂的時代寫快樂的故事

更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報，各大書報攤、OK便利店及Vango便利店有售。

222期《01周報》精選內容：

【封面報道】第三波疫情非突如其來 防疫豈能有漏網之魚

【深度解讀】返深留港兩徬徨 跨境學童被遺忘

【其他精彩內容】

如何理解公務員「宣誓效忠」？

解封後人潮洶湧 英國酒吧文化：放縱背後的憂鬱

獨家專訪電影導演楊凡：追憶繼園臺的逝水年華

突破AI運算瓶頸 晶片研發競賽展開

推動社保新政 提升扶貧成效