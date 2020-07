今天的威尼斯最佳劇本金獅獎,一切其來有自,最早可追溯至青春少艾年代的楊凡,他在中學時投稿於《中國學生周報》,第一篇文章就是寫電影《亂世佳人》(Gone with the Wind)的主題曲,電影中的郝思嘉也說,「Tomorrow is another day」。未來肯定是個未知數。