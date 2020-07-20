新冠肺炎疫情持續嚴峻，全球錄得逾1,400萬宗感染個案，香港疫情亦突然反覆進入第三波。鑑於抵港人士存在一定感染風險，為防止社區爆發，特區政府早前規定所有抵港外傭必須在酒店或賓館隔離14天，費用及膳食由僱主提供；不過，不少媒體相繼揭發，有僱主為節省開支，安排外傭入住環境欠佳、質素參差的隔離場所，另有僱主藉着疫情下的政策渾沌空間剋扣工資、無理解約。

有外傭於隔離期間被安排居住不適切房屋。（資料圖片／黃舒慧攝）

防疫措施混亂 政府僱主互相卸責

勞工事務及福利局局長羅致光要求有關菲傭到酒店或賓館隔離14天，以減低社區傳播的風險，而費用需要中介公司和僱主自行承擔。部份僱主經濟能力有限，建議當局安排外傭入住費用較低的統一檢疫中心。在極需要展現「守望相助」精神的當下，政府與僱主似乎都想把外傭的檢疫責任推卸給對方—特區政府繼續無視外籍家庭傭工對香港的經濟貢獻，而主僕情理也消失得無影無蹤，雙方應盡之責變得不再講究和重視。

亞洲家務工工會聯會理事Parichat Jaroennon向《香港01》表示，自從新冠肺炎疫情在本港肆虐，工會便陸續接獲不同會員的求助，均反映在疫情期間曾遭遇僱主們的不公平對待，包括種族歧視、剋扣工資。工會分析不同案例，認為成因或與政府未就外傭群體檢疫事宜取得共識，以及無法提供具體檢疫指引有關。

有外傭因疫情肆虐期間外出遭到即時解僱。（資料圖片／黃舒慧攝）

非求「奢華」隔離 僅盼能獲「尊嚴」對待

「她們被安排在衞生條件極差的房間隔離，每天只能吃即食麵，有些求助者更連三餐溫飽都無法得到保障。」Parichat憶述起其他工友的不幸經歷，指出有些僱主縱然提供住宿隔離，惟背後卻採取各種小手段，企圖抵銷因隔離而產生的額外費用，當中包括削減外傭在生活方面的待遇和開支。

近日有不少外傭都向工會求助。（資料圖片／黃舒慧攝）

葬送「僱傭情誼」 政府有責任杜絕社會歧視

「不少外傭和僱主的關係都變差了，假期又被無理剋扣，每天都要困在家中，情緒自然會變差，可能會有一些口角發生。」Parichat慨嘆，昔日難能可貴的主僕情誼都隨着疫情的肆虐而葬送。

Parichat無奈地指，「不少僱主擔心外傭出街後，容易在街上感染病毒，故規定她們放假只能留在家中，更警告她們若被發現偷偷外出，將會即時解約。」談起為何會有這種情況出現，Parichat指早前政府作出呼籲，建議僱主鼓勵外傭減少外出，以免增加感染新冠肺炎的風險。然而，有不少僱主經常以此為藉口，進一步剝削外傭的勞工權利，包括限制外傭的人身自由，情況猶如政府「牽頭鼓勵削減」。而工會也確實接獲求助案例，指有「工友放假出街，回家後立即被炒魷」。

上文節錄自第223期《香港01》周報（2020年7月20日）《 疫情撕破「國際都會」假面具 外傭隔離期間歷盡歧視與辛酸》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報，或按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

相閞文章︰【外傭權益．二】薪酬福利長年停滯不前 女傭淪為「現代奴隸」？

更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報，各大書報攤、OK便利店及Vango便利店有售。

222期《01周報》精選內容：

【封面報道】泛民初選結果為香港敲響警鐘 要讓「抗爭派」成主流嗎？

【深度解讀】從唇槍舌戰到肢體衝撞 議事廳如何淪為泥漿摔角場

【深度解讀】不能教的「秘密」 纏繞校園的教育紅線

【其他精彩內容】

疫情撕破「國際都會」假面具 外傭隔離期間歷盡歧視與辛酸

【國際專題】千年神殿爭奪戰再起 「聖索菲亞」的當代難題

【科技．未來】當華為被封殺 群雄逐鹿5G市場