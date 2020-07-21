現時，香港大約有39萬名外籍家庭傭工，當中接近97%為女性。作為一名女性，要作出飄洋過海工作的決定，想必內心有過不少掙扎。若果她是一名母親，所要付出的機會成本無疑會更為高昂。今年38歲的Mae是一位來自菲律賓的外籍女性家務工。她向記者透露，在港工作了差不多十四個年頭，才驚覺自己陷入了「身份危機」的漩渦，既感到難以抽離，也不太願意面對。她僅盼望不用再問自己，究竟「我是誰」……

放棄醫護專業 來港「養家」

Mae向記者透露，她在菲律賓讀到高中畢業，未婚前曾任職於醫院，擔任護理員一職。不少人或會疑惑，從事醫療行業的Mae理應能覓得穩定工作，為何仍要飄洋過海？Mae慨嘆：「在菲律賓當護理員是賺不到錢的，工資只不過是目前在港的四分之一。」加上菲律賓整體經濟不景氣，護理員的工資根本不足以養活全家，故只能與家人短暫分離，前來香港成為家務工。

不少外傭前往香港打工，背後都要付出沉重代價。（資料圖片）

兒子退學 老公偷食

「有一次我回到家，才知曉兒子經已退學，我覺得自己不配成為母親。」Mae感嘆，作為一名母親，每個月都堅持匯錢回鄉，就是希望能給孩子提供更優質的教育。

Mae坦言，有一次看到丈夫鬼鬼祟祟地講電話，並在深霄時刻外出。她心感不安，決定尾隨丈夫，結果發現他與一名年輕貌美的女子幽會，並牽手在路上閒談。Mae表示，她沒有即場揭發丈夫的出軌行為，事後只感到多來在港的辛酸，通通都是白費，換來的只是孩子冷冰冰的態度，以及丈夫將匯款用作出軌開支，不禁開始懷疑自己是不是「好妻子」和「好母親」。

手機成為外傭與家鄉親人的常用溝通工具。（資料圖片）

「僱主的孩子更親近我」

「看到僱主兒子對我的依賴，我曾產生作為母親的感覺。」Mae表示，多年來在香港照顧僱主的兒子，雙方的感情變得特別深厚。除了要照顧他的起居飲食，假日更會帶他到興趣班，甚至到公園和其他孩子遊玩。她透露，有一次他踩單車跌倒受傷，雙膝也流血了，她目睹事發經過，熱淚瞬間傾斜。「當刻的感覺很真實，我對他的緊張，應該是出於母愛。」Mae不否認曾幻想過對方是自己的親生骨肉。

上文節錄自第223期《香港01》周報（2020年7月20日）《 外籍女傭Mae吐心聲 飄泊女工離鄉有價》。如欲閱讀全文按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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