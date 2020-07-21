香港進入第三波疫情，戲院不得不關門防疫。不過，這不代表影迷無戲可看，對串流平台來說，更是大放異彩的契機。Netflix便趁暑假檔期上映大作《不死軍團》（The Old Guard），這齣英雄漫畫改編的動作爽片更邀得奧斯卡影后查理絲花朗（Charlize Theron）出演。只是電影過於貪心，各方面都失諸交臂，煞是可惜。

《不死軍團》由英雄漫畫改編而成。（《不死軍團》劇照）

戲中不乏流麗的動作戲碼，查理絲花朗早在《狂野時速》系列和《原子殺姬》等片大顯身手，近年銳意朝着「打女」方向發展，今回繼續以拼命方式演繹動作場面，展現「一女當關」的霸氣，不讓陽剛男演員專美。電影不但有強調實感的埋身肉搏戰，而且用盡串流平台的彈性尺度，個別場面的血肉橫飛及暴戾程度幾達三級，好此道者肯定大呼過癮。

近年銳意轉型成為「打女」的奧斯卡影后查理絲花朗在《不死軍團》中飾演秘密軍團團長。（《不死軍團》劇照）

電影表面上尊重女性與小眾群體，一網盡攬的結果只淪為「貪字得個貧」，效果如蜻蜓點水。猶有甚者，旁生過多枝節還殃及主戲敘述，反客為主的處理便進一步突顯其過度刻意，最終兩頭不到岸，一方面娛樂性大打折扣，另一方面說教亦難言優秀。

《不死軍團》本有潛力成為「女版John Wick」，可惜創作團隊過於貪心，想以政治正確討好所有人，反而未能將動作場面發揮至極，徒然浪費奧斯卡影后的傾力演出與汗水。

上文節錄自第223期《香港01》周報（2020年7月20日）《 《不死軍團》貪字得個貧的串流大作》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報，或按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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