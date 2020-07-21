利雲紐編導的《隱形客》口碑大好，片商才將他之前的《超能復仇》（Upgrade）引入香港，送上院線，也算彌補疫情空檔的一個明智之舉。《超能復仇》是利雲紐獨立執導的第二部電影長片，於2018年在美國上映。《超能復仇》雖然是科幻片類別，依然走利雲紐擅長的低成本路線。撰文︰寇斯珮

《超能復仇》描述男主角因意外而變成殘疾人，後遇上人工智能，希望在對方幫助下為妻子復仇。（《超能復仇》劇照）

《超能復仇》有很強烈的利雲紐元素。電影很少遠景，選用大量中近景仔細拍人物的動作與神態，主要的演員不多，利雲紐倚靠室內戲組成故事，一來解決預算上的限制，二來也發揮所長。他很懂得將房屋當作一個角色，讓人物在其中發揮奇妙的化學作用。

《超能復仇》有很強烈的利雲紐元素。電影很少遠景，選用大量中近景仔細拍人物的動作與神態。（《超能復仇》劇照）

利雲紐的另一個特色是善於用動作製造恐懼感。這並不是說那種突如其來的攻擊或是刺激，而是指他的電影總能利用很多怪異的動作吸引觀眾注意。在《超能復仇》中，格雷成了殘疾人，在AI的幫助下，他很快可以讓廢掉的肢體動起來。利雲紐採用很礙眼的停滯感來拍攝格雷的動作場面，很清楚地說明格雷哪些動作來自AI的操縱，哪些是由角色本人發出。這些動作也不只具劇情功能，它也製造了詭異的效果，讓人看了不寒而慄。

《超能復仇》能大受歡迎，主要還是因為導演成功發揮個人所長，又能避開經費不足的短板，觀眾獲得了超出期待的觀影體驗。

上文節錄自第223期《香港01》周報（2020年7月20日）《 《超能復仇》超額完成的科幻電影》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報，或按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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