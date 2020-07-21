「抗爭派」主導民主派初選，並計劃「捆綁」傳統泛民，在新一屆立法會中以否決《財政預算案》對抗特區政府。然而，按照沙盤推演，即使他們成功迫使特首林鄭月娥辭職，結果也只會導致中央政府痛下狠手，導致「兩制」張力愈發繃緊，令「高度自治」再度受損。到時候，無論美國出台多少部「加辣再加辣」的《香港乜乜法案》，再怎樣透過美國對香港自由限制去「對抗」中央對香港的自由限制、即用一種「傷害」來對抗另一種「傷害」，恐怕香港都不可能變回大家想要的香港。

不過，是此次初選不但為傳統泛民響起警號，對建制和政府而言，更值得深省——因為，當前乃至接下來極有可能惡化的「香港之亂」，他們絕對責無旁貸，而如果他們以為單靠中央出動《港區國安法》、大規模「DQ」等「抵禦性」政治手段，而不積極推動以產業與分配為主軸的社會改革，從而實踐資本主義的公平正義，就能解決香港深層結構矛盾的話，更加是大錯特錯。