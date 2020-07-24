過去一年，教育局曾九次向全港學校發信，明明白白地寫下官方對學校如何處理社會運動的指示。教育界都說過去從未出現過如此頻繁及言辭強硬的官方指示。這是一種施壓嗎？連領導官員也指出教育界不能成為「無掩雞籠」，民間組織召集神秘調查員監察教師工作，學校的一舉一動被放大。即使高舉校園要遠離政治，在社會高度政治化下，學校還是被捲進這場漩渦之中。 「師者，所以傳道、受業、解惑也」—在中學校長會主席鄧振強眼中，老師的責任不是執行教育政策大方針，而是實實在在貼近孩子，解除他們的疑惑。

承接上文︰【教育紅線．一】一句說話換來一封譴責信 被監視的教師們

教育局曾九次向全港學校發信。（香港01製圖）

矛頭指向教育界

可以整頓言論，卻易摧毀信任

「投訴宗數實際不算多，但看到整個社會的氛圍，都是想把過去一年的社會亂象歸咎於教育界。９月初，特首曾提出四大行動，包括邀請專家學者找出香港社會變化的原因和思考對策。正如我們教學生，是先有研究調查後，才有結論，那才是恰當的。」鄧振強頓了頓續道：「但現在有部份官員在未有調查的情況下便有結論，要教育界去承擔責任。過去香港社會都講道理，都講調查研究。但現在呢？對教育界卻不是這樣。」

鄧振強坦言，不能妄下判斷叫教育界為反修例運動負責。（鄭子峰攝）

避免校園政治化

非代表不能討論政治

「學校是學習的園地，不是政治角力的場所。」這是楊潤雄在去年12月向全港中小學發出的公開信中的話。鄧振強說他也同意，特別是政治力量不應進入校園，原因是會造成無日無之的矛盾與衝突。但是，不讓政治力量進入校園，不等於校園內完全不談政治。正如鄧振強當時引用孫中山的「政治是眾人之事」作回應，兩者之間有何分別？如何界定討論政治議題與宣揚政治主張的分別？如果學生在過程中詢問老師的政治立場，那會否變成「宣揚」？會否變成教育局口中所說的「失德」？

學生對政治議題有興趣，學校有責任回應學生的需要，協助疏導及分析，不應該迴避政治議題。（羅國輝攝）

校園現思想禁區

因人人不知紅線在哪

校園不該是個讓人人勒住頸項的場所，對學生如是，對教師亦如是。他指出，從教育的角度而言，在高壓窒息的空間工作及學習絕非好事。「有學生提出討論政治議題，這會對老師構成壓力。教師會考慮到與學生傾談會否等於宣揚政治理念？是不是等於教師失德？因為（投訴）程序不清楚，案例不清楚，老師會惶恐，特別在這段時間，監察老師的可能是有勢力、位高權重的人，而教育局接到投訴時便會說要嚴肅處理，老師就會擔憂，這就不理想。這予老師的感覺是最好不要去『掂』。」

我擔心日後（教育局對教育界）只講什麼禁止什麼不能，用『不不不』的心態去看學生，便會當學生是製造麻煩的人。 如果教師隊伍是同情學生的話，也可能會被打成是需要被整頓的一群。 中學校長會主席鄧振強

校園出現思想禁區，教育界憂慮若學生提出討論政治議題，或會對教師構成壓力。（高仲明攝）

上文節錄自第223期《香港01》周報（2020年7月20日）《 不能教的「秘密」 教育紅線纏繞校園》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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