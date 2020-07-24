當華為被英國封殺，北歐電訊雙雄愛立信和諾基亞隨即表示有能力填補空缺。愛立信歐洲及拉丁美洲行政副主席Arun Bansal揚言，「可以在未來兩至三年內滿足英國的要求」，聲稱其公司「擁有技術、經驗和供應鏈能力」，並「準備好與英國營運商合作，以實現他們的時間表」。

傳統電訊巨頭Ericsson去年奪得多宗5G建設合同，有望挑戰華為市場地位。（Getty Images）

諾基亞英國及愛爾蘭行政總裁Cormac Whelan也表示，公司具有「大規模和快速取代英國網絡中所有華為設備的能力和專業知識」，有需要的話，可以「在英國的5G網絡中替換所有華為設備」。

傳統巨頭強勢回歸

Bansal在上月向英國天空新聞（Sky News）說，不同意愛立信落後於華為：「在過去的12或18個月中，我們在全球進行了大約100,000個網絡站點更換。這是整個英國站點數量的兩倍以上，因此從供應鏈的角度來看，我們有這種能力。我們每天在全球更換的無線電基站數量，比整個倫敦需要更換的數量還多。」而且，若英國政府要求愛立信的設備在中國境外生產，Bansal也說愛立信在愛沙尼亞和波蘭設有工廠，可以滿足英國的需求。

另一傳統電訊業者Nokia，正努力追趕Ericsson及被多國封殺的華為。（Reuters）

根據市場調查公司Dell'Oro，在今年第一季度，華為以35.7%的市場份額名列第一，之後是愛立信（24.6%）和諾基亞（15.8%）。華為和愛立信去年皆出售了基於「系統晶片」（System-on-a-chip，SoC）的5G設備。英國諮詢機構CCS Insight首席分析師Ben Wood向路透社解釋：「理論上，（英國的禁令）對於愛立信將是一個巨大的機會，尤其是當（禁令）影響到其他市場。」此外，即使新冠肺炎疫情為經濟帶來不確定性，全球許多電訊運營商仍在推進5G升級。愛立信已取得99個5G商業合同，比華為在2月公布的91個為多；諾基亞已獲79個。

至於諾基亞，它曾押錯注在較昂貴的「現場可程式邏輯閘陣列」（FPGA）晶片。但當諾基亞行動網絡主席Tommi Uitto在2018年上任後，將SoC晶片的研發人手增加了一倍，又從僅一間晶片供應商增加至三間。本年稍早，諾基亞也發表了可與華為和愛立信媲美、以SoC為基礎的產品，在慢人一步的情況下積極追趕。

華為遭美國帶頭封殺，為更多公司帶來機會。英國正打算邀請Samsung和NEC加入5G建設，頂上華為空缺。（Getty Images）

新秀挑戰舊有格局

美國也不是沒有試圖從科技上突破。 美國政府和其他國家正在部署一種新穎、更開放的無線網絡架構，名為OpenRAN。有別於每個設備商自成一國，開放的概念是想令來自不同供應商的設備都能相互配合，使行動網絡營運商可以混合和匹配來自不同供應商的設備，有望提高靈活性並降低成本。

美國以外，一些日本公司，例如市佔比不足1%的日本訊息技術公司日本電氣（NEC），也視華為封殺令和這種新架構為「翻身」機會。NEC和日本電訊商NTT在5月成為了在美國成立的OpenRAN政策聯盟四創始成員之一。上月底，NTT宣布斥資645億日圓購買近5%的NEC股份，作為5G合作的一部份。NEC目標為從現在0.7%的全球基站市場份額，到2030年提高至20%。

上文節錄自第223期《香港01》周報（2020年7月20日）《當華為被封殺 群雄逐鹿5G市場》。如欲閱讀全文按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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