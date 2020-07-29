「和理非」告別議會：與李國麟談「過於溫和」

周報
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白加士街上，提着一個印有兩個卡通護士圖案的藍色布袋，衛生服務界的李國麟走進了香港護士協會。他告訴記者，護協即將改選，他會卸下主席一職。「立法會選舉（民主派初選）輸了，護協主席也推了，我這個老人家現在就在大學打打散工啦。現在要開始每天『數手指』過日子了，挺好的，哈哈哈。」李國麟作為民主派一員，時常被評價為「作風保守」、「過於溫和」—當然，大多情況並非誇讚。他倒見怪不怪，表示「溫和」於他而言只是自己做事的方式......

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上文節錄自第224期《香港01》周報（2020年7月27日）《「和理非」告別議會　民主派「前浪」為「溫和」辯》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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