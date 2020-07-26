中國科學院合肥物質科學研究院核能安全技術研究所（下稱「中科院核安全所」）90多人集體離職的消息，不僅引發外界關注，也引起了中共高層的重視。上周二（7月21日），中科院網站發布消息稱，國務院副總理劉鶴聽取了中科院有關情況彙報後，要求國務院辦公廳、科技部、中科院等單位成立專項工作組，近日親赴中科院合肥物質科學研究院，就其旗下核安全所職工離職事件展開深入調研。

合肥物質科學研究院（下稱「合肥研究院」）是中國科學院在合肥設立的分院，該分院下面有七個研究所，核安全所是其中之一。「科學島」是中科院合肥研究院辦公駐地別稱。該所主要學科有等離子體物理與磁約束核聚變、大氣光學與遙感、環境光學與技術、仿生感知與智慧系統、鐳射材料與技術、超導電工與節能應用、離子束生物工程、智慧農業信息技術、太陽能材料與工程等。7月16日，「90多名科研人員集體辭職」的消息一度刷爆內地各個媒體平台，可關於他們為什麼集體辭職，官方卻含糊不清。

如此大規模的科研人員集體離職事件，還是引起了中共高層的關注，為此，分管科技領域工作的國務院副總理劉鶴要求深入調查。（資料圖片）

事態罕見 國務院出手調查

「核（安全）所最高峰的時候有500人，這幾年人才快速流失，去年開始只有200個人了。這下90多個人辭職，現在就剩100人左右。」合肥研究院一名中層官員證實，這次集體辭職的是中科院核安全所員工。消息傳出當日，中科院合肥研究院回應稱離職屬於「正常的人員流動」，並指這種人員流動一直存在，辭職人員都有自己的安排和去向。然而，如此大規模的科研人員集體離職事件，還是引起了中共高層的關注，為此，分管科技領域工作的國務院副總理劉鶴要求深入調查。目前專項工作組已成立，正在調查離職風波背後的原因。

中科鳳麒官網上中科院核安全所所長吳宜燦（黑衣者）指導工作的圖片，這張圖片近日被刪除了。（資料圖片）

眾說紛紜 辭職原因涉削經費

關於這90多名科研人員集體辭職的原因，社交網絡和相關學界眾說紛紜。有傳言稱，中科院合肥研究院新任院長劉建國履新之後，立刻開始大幅收權。另有消息表示，今次集體辭職的導火線是院方強制為核安全所更換門禁和保安系統，科研人員不滿自身權益被侵犯，憤而出走。

上文節錄自第224期《香港01》周報（2020年7月27日）《為何劉鶴親自介入？ 中科院逾90人出走後的層層謎團》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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