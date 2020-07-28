撰文：陳澔琳
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由恒生指數有限公司設計的「恒生科技指數」（Hang Seng TECH Index）名單於上周出爐，該指數經篩選後共納入30隻在港上市的新經濟及科技股份，被喻為「港版納斯達克指數」，一些港人耳熟能詳的公司如騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、小米（1810）等均榜上有名，當中28隻為中資企業，唯獨欠港資企業蹤影。科技指數能滿足投資市場對科技相關行業的投資需求，如開發不同的基金及衍生工具，亦是本港科技行業發展的寫照，反映香港科技企業表現。
當市場憧憬「港版納指」能掀起新一輪新經濟及科技股投資熱潮，港企卻偏偏在指數中缺席，當中反映了什麼？
新意網疑分別因業務性質和市值未符合標準而未能入選為新指數成份股。香港的創科發展仍有漫漫長路要走。（資料圖片／梁鵬威攝）
雖香港科技股數目仍不及美國等其他地區的股市，但改革帶來便利，促使更多新經濟中資企業來港上市。（資料圖片／盧翊銘攝）
上文節錄自第224期《香港01》周報（2020年7月27日）《恒生科技指數獨欠港資蹤影 港科企何以難崛起？》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。
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