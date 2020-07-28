由恒生指數有限公司設計的「恒生科技指數」（Hang Seng TECH Index）名單於上周出爐，該指數經篩選後共納入30隻在港上市的新經濟及科技股份，被喻為「港版納斯達克指數」，一些港人耳熟能詳的公司如騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、小米（1810）等均榜上有名，當中28隻為中資企業，唯獨欠港資企業蹤影。科技指數能滿足投資市場對科技相關行業的投資需求，如開發不同的基金及衍生工具，亦是本港科技行業發展的寫照，反映香港科技企業表現。

當市場憧憬「港版納指」能掀起新一輪新經濟及科技股投資熱潮，港企卻偏偏在指數中缺席，當中反映了什麼？