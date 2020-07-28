上周四（7月23日）12時41分，中國「長征五號」遙四運載火箭在海南文昌航天發射場發射升空，火箭飛行約2,167秒後，成功將中國首次火星探測任務「天問一號」探測器送入預定軌道，邁出中國行星探測第一步，此次發射任務也成為中國航天走向深空的重要里程碑。

按照計劃，「天問一號」將於2021年2月11至24日環繞火星運行，並於2021年4月23日把一台火星車降落到火星表面，史無前例一次性完成「繞」、「落」、「巡」三大目標，進行時長90天的火星探索工作。

隨着科技進步，人類愈來愈相信未來可以對火星進行地球化改造，令各種生物得以在火星表面獨立生存，最終實現大規模移民火星。而且，火星引力較小、距離小行星帶和太陽系周邊空間更近，意味着在火星上發射火箭和太空探測的總成本將遠低於在地球開展此類活動，是人類未來深空探測發展中太空基地的優選之地。

7月23日，中國首次火星探測任務「天問一號」探測器發射升空，飛行2,000多秒後，探測器成功進入預定軌道。（資料圖片／新華社）

美國「維京號」（Viking）探測計劃被公認為有史以來最成功的火星探測計劃之一。1976年9月3日，「維京1號」成為第一枚在火星上着陸，並且成功向地球發回照片的探測器。2018年11月26日，美國的「洞察號」（InSight）無人探測器在火星成功着陸，執行人類首次探究火星深層內部奧秘的任務，對火星進行了「四十五億年來的第一次體檢」。

中國的探「火」之旅

從早前公布的消息來看，全球有四個火星項目擬在今年發射探測器前往火星。這其中包括歐洲太空總署和俄羅斯的ExoMarsRosalind Franklin rover、美國的「毅力號」、中國的「天問一號」、阿聯酋的「希望號」（由日本H-2A火箭發射）。因疫情及其他技術因素影響，歐洲太空總署與俄羅斯合作研發的火星探測項目已宣布將推遲兩年發射。

阿聯酋的「希望號」火星探測器已於上周一（7月20日）在日本種子島太空中心發射升空，計劃僅實施環繞任務。美國的「毅力號」（Perseverance）火星車將取代逐漸衰老的「好奇號」火星車，計劃完成着陸、巡視兩大任務。

據介紹，「天問一號」探測器由環繞器、着陸器和巡視器組成，重量達到5噸左右。「天問一號」探測器預計明年2月份抵達火星，將一次性完成「繞、落、巡」（環繞探測、降落火星、巡視探測火星表面）三大任務。（資料圖片）

中國的「天問一號」將一次性完成環繞、着陸、巡視三大目標：對整個火星進行全球性綜合探測；降落在火星；將火星車開出來，對火星表面重點地區精細巡視勘查。如果一切順利，這將是全球首次在一次火星任務當中完成「繞」、「落」、「巡」三大目標，也意味着中國將創造人類火星探測史的新高度。

上文節錄自第224期《香港01》周報（2020年7月27日）《「天問一號」執行首次火星探測任務 中國行星探測時代啟幕》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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