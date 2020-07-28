得知岩井俊二要開拍《最後的情書》，影迷們嚇了一跳。大家一眼看出這與2018年上映的《你好，之華》劇本一模一樣。岩井俊二在中國拍攝完《你好，之華》後，又將這個劇本原原本本拿回日本再拍了一遍，日版有福山雅治、松隆子、庵野秀明，更找來廣瀨鈴和神木隆之介擔綱演出主角少年時期，陣容比中國版更大，更不用說中國版中客串的胡歌與譚卓，在日本版由前作《情書》的豐川悅司和中山美穗扮演，《情書》的影迷真有眼福了。

日版有松隆子、福山雅治擔任主演。（《最後的情書》劇照）

至於劇情，兩部電影的內容幾乎一樣，姐姐去世之後，妹妹前往同學會，想告訴同學們姐姐去世的消息，卻被當成姐姐，再重遇當年的初戀對象，大家通過書信再度回味青葱學生歲月，也重新認識自己的人生。

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中國版在大連拍攝，日本版則選擇了岩井的老家仙台。大連當然也是一座美麗且有個性的城市，不過，畢竟岩井更熟悉自己的家鄉。這也在影片風貌上帶來新鮮感。岩井俊二對於中國的住宅始終有一些距離，走進和式或洋式的日本風格居所，他迅速找到了自己的位置，攝影機放在那些奇妙的轉角處，留下微妙的空間感，角色之間的對手戲沒了近景，變得更加自然，更加去戲劇化…

上文節錄自第224期《香港01》周報（2020年7月27日）《《最後的情書》同一個劇本，中日版本各有千秋》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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