隨着中英美三國的疫苗進入臨床第三階段，疫苗研製現曙光，世界衞生組織（WHO）上周三（7月22日）表示，疫苗預計明年上半年就可投入市場。疫苗還未上市，美國、歐洲和日本等國已提前下訂單。美國特朗普政府上周三宣布，若美國輝瑞（Pfizer）和德國生物技術公司BioNTech共同研發的候選新冠疫苗在人類中證明安全有效，美國將向輝瑞支付19.5億美元，以在美國生產和交付1億劑新冠疫苗。根據協定，美國還可以再購買5億劑。

歐洲各國同樣敲定了大筆訂單。上周一（7月20日），輝瑞宣布預計在今明兩年向英國交付3,000萬劑新冠疫苗。英國還將購買由法國生物科技公司Valneva研製的6,000萬劑疫苗。事實上，早在6月，英國政府已宣布將購買1億劑阿斯利康疫苗；德國、法國、意大利和荷蘭亦在6月組成「疫苗聯盟」，與阿斯利康簽署協定，預訂了4億劑疫苗。

美國官員7月27日表示，生物科技公司Moderna所研發的新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎疫苗可能在年底之前推出。（資料圖片／路透社）

日本在上周一亦與阿斯利康就提供1億劑疫苗展開談判。日媒當日透露，阿斯利康的疫苗最快8月啟動三期臨床試驗。阿斯利康早前宣布，已與日本供應商和日本政府進行協商，將在疫苗的容器、保管及配送方面與第一三共、明治控股等日本企業展開合作。

WHO「缺席」疫苗分配事宜，既沒有國家同意讓它參與分配，也沒有國家讓它制定出一個分配方案。（資料圖片／新華社）

如何分配才是關鍵

從各國的動作可以看出，各國都在自謀出路，尚未就疫苗上市後如何分配達成共識。在這方面連WHO也「缺席」，既沒有國家同意讓它參與分配，也沒有國家讓它制定出一個分配方案。即便有全球疫苗與免疫聯盟關注最不發達國家的訴求，可它援助的主要指標是各國的經濟發展水平，最不發達國家未來接受疫苗恐怕也要有先後之秩序。未來的局面會不會變成「富國優先免疫，而窮國只能苦等」？

上文節錄自第224期《香港01》周報（2020年7月27日）《疫苗上市前已爭崩頭 公平分配說易行難》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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