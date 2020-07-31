5,400多萬公里，以火星與地球的距離來看，是每26個月才出現一次的最短距離。為了把握7月中至8月中的火星探索良機，阿聯酋和中國上周分別發射了「希望號」（Al-Amal）和「天問一號」火星探測器，美國預計本周也將發射「毅力號」（Perseverance）探測車，火星探索競賽再次熱鬧起來。

運載美國太空總署（NASA）「毅力號」（Persevance）火星探測車的Atlas V火箭，昨日成功從佛羅里達州的卡納維拉爾角（Cape Canaveral）空軍基地發射升空。（路透社）

尋找生命的美國「毅力號」

這三個近日展開火星任務的國家，各有所求。對於太空科技實力超強的美國，「毅力號」將繼續是美國太空總署（NASA）以最前沿的技術進行基礎研究。「毅力號」將首次特別負責收集火星岩石樣本。美國太空總署目前計劃與歐洲太空總署（ESA）合作在2026年展開火星任務，並在2031年將這些岩石帶回地球，屆時將是首批火星樣本。

美國「毅力號」探測車預計於明年2月在火星着陸，除了收集樣本以探索過去生命跡象外，也會首次試飛小型飛行器「機智號」（Ingenuity）。（NASA）

「毅力號」會在火星進行其他前瞻性的實驗。其一是試圖從火星富含二氧化碳的大氣中產生氧氣，以測試可否支持未來人類登陸火星。另一是前所未有的試驗：名為「機智號」（Ingenuity）的小型直升機將嘗試在火星上飛行。

展現中國野心的「天問」

至於中國，一方面，「天問一號」將會有其科研貢獻。它實際上是由軌道飛行器、着陸器和探測車組成，以進行「整個星球的全球廣泛調查」。例如繪製地質結構圖並尋找水和冰；收集沙丘、冰川和火山等地景的圖像，為它們的形成方式提供線索；研究土壤和岩石的成份，尤其是尋找水如何改變了地質特徵的證據。此外，「天問一號」也將研究火星磁場。自2014年以來，美國太空總署的「火星大氣與揮發演化任務」（MAVEN）已經找到了很多證據支持這種想法，但科學家仍希望有更全面的理解。「毅力號」上主鏡頭的首席調查員Jim Bell說，「天問一號」或可提供來自不同軌道和地面的更多證據。

「天問一號」火星探測器的發射，展示了中國深空探索的實力。（路透社）

另一方面，中國也頗為明顯地再次展示了追趕美國的決心和一定的能力。雖然，安全世界基金會（SWF）計劃規劃主任Brian Weeden指出，中國很大程度上只是「逐個逐個地做到了美國在過去幾十年完成了的很多事情」，但是，從三合一的「天問一號」可見，中國希望在一個任務中就展示它有能力趕上美國過去多年來的成果。

太空的「平治」與「福特」

蘇聯的Mars-3在1971年成為首個軟着陸的火星探測器，惟十多秒後就失聯。第二個做到的是NASA的Viking-1，在1976年着陸後史上首次從火星表面拍攝了照片。（NASA）

對於中國的太空「創舉」，美國海軍戰爭學院國家安全事務教授Joan S. Johnson-Freese指出：「中國人敏銳地意識到，很多人覺得他們只是在重複別人過去所做的事情。因此他們非常小心地做一些事。」她也認為，近日的火星任務可見中、美分野，美國太空總署的進取源自其經驗，她形容「美國正在建造一輛平治（Mercedes）」，中國只是「駕駛一輛福特（Ford）」…

「天問一號」火星探測器的發射，展示了中國深空探索的實力。（新華社）

上文節錄自第224期《香港01》周報（2020年7月27日）《 探測器相繼升空 美中阿三國爭奪火星》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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