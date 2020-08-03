【保衛奇俠．劇評】蘊含政治寓意　強勢競逐艾美獎

美國政治氛圍緊張，民眾也似乎無心娛樂。艾美獎近日公布提名，未能引起大眾關注。但看罷提名名單發現，今年的競爭其實頗激烈，無論是電視聯播網、有線電視或串流平台，不少高質作品獲得肯定，而且今年評審口味更加多元化，不只瞄準一些傳統題材和拍攝方法的作品，也大力褒獎一些新類型的嘗試。 撰文︰寇斯珮

其中或許會令人意外，HBO投拍的《保衛奇俠》（Watchmen）總共獲得26項提名領跑，在事前並未被如此看好，儘管傳媒口碑一直不錯，觀眾的投票卻毀譽參半。

HBO投拍的《保衛奇俠》（Watchmen）總共獲得26項艾美獎提名。（《保衛奇俠》劇照）

為了與電影版作出區別，劇集版採用原作的世界設定，加入新的人物與故事，發展出新的劇情。整體敘事方式與電影版及原作保留了相同的氣質，一看到開場，彷彿讓人回到荒唐的漫畫世界，故事實則發生在漫畫版世界末日的三十多年後。製作人特別強調，電視劇的平行時空要發生在與當下可以對照的2019年。在這個時空，水門事件沒讓尼克遜下台，美國贏了越戰，越南因此變成了美國的一個州，甚至美國的國旗在劇中也變成了更多星星的版本。

故事實則發生在漫畫版世界末日的三十多年後。（《保衛奇俠》劇照）

《保衛奇俠》整個系列均有強烈的政治投射。新拍攝的電視劇版也是如此，創作者的高超之處是在平行宇宙中（上世紀六十年代以前的歷史與真實世界接近）審視了種族議題和恐怖主義，更使之與現實中的美國發生的事件形成強烈對照，也成功呈現出警察、黑人、種族主義者及政治投機者幾個群體之間的複雜關係，雖然這是一種戲劇的描寫，觀眾卻可以發現其中很多元素或側面，都能當作如今現實中美國黑人族群對社會不滿的補充解讀，或者這也是劇集受到評論界推崇的原因。它的假想具備了預言般的特質，一邊探討民主制度在荒謬的變形下會走向何種極端……

上文節錄自第225期《香港01》周報（2020年8月3日）《《保衛奇俠》蘊含政治寓意 強勢競逐艾美獎》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報，各大書報攤、OK便利店及Vango便利店有售。

225期《01周報》精選內容：

評戴耀廷被解僱—「學術自由」成為所欲為的「保護傘」？

孟晚舟案浮現「第三條線」 滙豐如何從「非相關方」變成關鍵

疫襲農業 天災蝗蝸引爆全球糧食危機

心理輔導與法律支援並行 專家設平台 助被捕青年覓曙光

由歐美燒到亞洲 「退休之火」蔓延

顛覆共食制 養生另有道 疫情重塑飲食文化