雖然選情不妙的現任總統特朗普上周四（7月30日）曾一度提議押後大選，不過在全美政壇一致反對下，距今剛好三個月的美國大選料將於11月3日如期舉行。首場總統候選人辯論將於9月29日展開，一直隱身於鎂光燈外、讓特朗普自行犯錯的拜登，將不得不走到擂台上。

雖然民調不可盡信，不過自6月經歷了種族示威與疫情反漲以來，拜登在民調中穩定地以7至9個百分點的水平領先於特朗普。英國《金融時報》和美國大選網站270ToWin都估算，即使將民調難以推測結果的戰場選區選舉人票盡歸特朗普，拜登依然能奪得超過270票的半數門檻穩勝特朗普。《經濟學人》更為複雜的選舉模型直指拜登有約90%概率贏得選舉人票。

圖為7月25日，俄勒岡州波特蘭市有示威者拿起一幅寫有「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）的標語牌。（資料圖片／路透社）

共和黨或會全盤皆輸

對特朗普而言，各州選情難以樂觀。在他於2016年以不足8萬票、少於1個百分點差距擊敗希拉里的密歇根州（Michigan）、賓夕法尼亞州（Pennsylvania）和威斯康星州（Wisconsin），拜登都在270ToWin平均民調上領先5至9個百分點。《經濟學人》的模型也預測拜登在此三州皆有逾85%概率擊敗特朗普。

同時，自1976年以來未曾支持過民主黨總統候選人的德克薩斯州（Texas）、自1992年以來只支持共和黨候選人的喬治亞州（Georgia）等共和黨大本營，也變成了勝負難定的戰場選區。民調網站RealClearPolitics（簡稱「RCP」）自本年1月以來收錄的11個投票傾向有變的州份當中，有9個州份的走向都對拜登有利。而在1964年以來，與全國總統選舉結果一致、共和黨總統當選人近百年來也從未失去過的「搖擺州」佛羅里達州（Florida），拜登也在RCP的平均民調上領先特朗普6個百分點。

拜登在多個州份的民調領先。（資料圖片／美聯社）

形勢如此，有傳麥康奈爾已呼籲黨友如有必要可疏遠特朗普。共和黨人早前就與國會民主黨人聯手，通過特朗普曾威脅否決的國防預算法案條文；而對於特朗普押後大選的提議，一眾國會共和黨人都公開表示強烈反對。然而，無論共和黨與特朗普本人關係如何，他們也必須利用這短短三個月的時間打破局面。

如今，對於身家清白的拜登，特朗普似乎只有在對華強硬的政策層面較之佔優。配合近來出自美國的「冷戰式」言論、美國對香港、台灣、新疆，特別是南海問題上的「關注」，到底「中國牌」會否成為「十月驚喜」的主角？大家可拭目以待。

上文節錄自第225期《香港01》周報（2020年8月3日）《美國大選距今只三月 特朗普或謀「十月驚喜」》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報，各大書報攤、OK便利店及Vango便利店有售。

225期《01周報》精選內容：

當「抗爭」遇上「鬥爭」 選舉延期 香港重啟

評戴耀廷被解僱—「學術自由」成為所欲為的「保護傘」？

孟晚舟案浮現「第三條線」 滙豐如何從「非相關方」變成關鍵

疫襲農業 天災蝗禍引爆全球糧食危機

心理輔導與法律支援並行 專家設平台 助被捕青年覓曙光

由歐美燒到亞洲 「退休之火」蔓延

顛覆共食制 養生另有道 疫情重塑飲食文化