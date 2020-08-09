《仇恨之網》是一齣波蘭電影，《The Hater》的英文命名直白道出，本片針對網絡世界上攻擊他人、煽動仇恨者。片裏Hater支線涉及愛情和事業，但最吸引觀眾的是讓大家見識波蘭文宣打手如何進行政治抹黑攻訐。

《仇恨之網》的hater主角「小湯」Tomasz（Maciej Musiałowski飾），儼如一個雙面人：一方面恍如「可憐蟲」，苦苦暗戀青梅竹馬的Gabriela（Vanessa Aleksander飾）；另一方面又是「欺詐師」，說謊像呼吸一樣自然。電影開首兩幕，即被揭抄襲論文和竊聽Gabriela一家，完美塑造小湯基本人設。

《仇恨之網》的主角Tomasz（Maciej Musiałowski飾），儼如一個雙面人。（《仇恨之網》劇照）

事實上，其他角色亦為雙面人，畢竟「好人」背後都有「黑材料」，「壞人」背後亦會有「苦衷」。若不竊聽，小湯就不知哪家上等人原來口蜜腹劍，由Gabriela到她父母都一直嘲笑、看扁自己。他決定力爭上游，並請纓為辦公室掛有「兵不厭詐」中文書法的公關Beata（Agata Kulesza飾）充當網絡打手。過程中，小湯先令一位KOL身敗名裂，之後以Beata親授的《孫子兵法》，用「反間計」和「美男計」拖垮市長大熱候選人Rudnicki（Maciej Stuhr飾）的選情，臥底色誘出他是同性戀者。

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接下來收官的幾幕乃是電影重點，處理卻嫌模稜兩可。恐襲後小湯對警員怒吼，斥責何不早早阻止事件，這或許是他的終極懺悔，尤其他看到「金主」貓哭老鼠的訪問。同時，該段哭訴亦可看成是他企圖洗脫策劃嫌疑的演技，甚至兩者皆是。至於他最後與Gabriela一家共聚，鏡頭放大捕捉小湯表情，但他既沒有因贏來女神而有一絲笑容，更沒有投入這個喪女家庭的愁雲慘霧，觀眾無疑難以了解他的真實情緒，難道這又是欺詐師的表演？……

上文節錄自第226期《香港01》周報（2020年8月10日）《《仇恨之網》一堂波蘭文宣打手政治課》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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