撰文：特約撰稿人
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受新冠肺炎疫情影響，特區政府早前決定將立法會換屆選舉延期一年，並交由全國人大常委會決定未來如何處理「議會真空期」，有傳將以「臨時立法會」或延續現屆立法會的方式過渡。然而，在四位競逐連任的泛民議員剛剛被取消參選資格的當下，他們能否參與「過渡議會」仍屬未知之數。所以，民主派近日出現「總辭」、「杯葛」議會的聲音—這不禁令人想到1997年先於第一屆立法會成立的臨時立法會（下稱「臨立會」），遭泛民以「間接選舉」為由集體抵制，最終只有民協四人代表出選並取得4/60議席，時任民協主席馮檢基是其中一人。他日前與《香港01》對話，並根據往日的臨立會經歷，分享觀點，或許對今日面臨抉擇的民主派有所啟示。
撰文︰羅嶼
馮檢基擔憂，如果真的全體放棄下一年的議會事務，從中央角度看，就會覺得民主派在堅持與中央抗爭—是間接支持美國的行為。（資料圖片／黃舒慧攝）
上文節錄自第226期《香港01》周報（2020年8月10日）《與馮檢基對話——97臨立會對泛民的啟示》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。
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