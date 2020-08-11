雖然落後的民望跌勢漸息，美國總統特朗普卻未忘繼續以疫情下「郵寄選票」（mail-in ballot）的流行，去質疑本年11月3日大選將是「有史以來最不準確、最多欺詐的選舉」，似乎有以此作為拒絕承認選舉結果藉口的企圖。

上周二（8月4日），特朗普的競選團隊就入稟控告內華達州（Nevada），企圖推翻後者就本年向全州活躍已登記選民寄出選票的決定。特朗普本人更在Twitter上力陳「內華達州沒有任何郵寄投票的基建，如果不被法院中止，這將是一場腐敗的災難」。

郵寄投票一直是特朗普批評選舉不公的一大理由。（資料圖片／路透社）

郵寄投票一直是特朗普批評選舉不公的一大理由。5月底，他首次被Twitter在其推文貼上「取得事實」的警告標記，也出自他對郵寄選票可靠性發表的不盡不實言論。

零星選民欺詐確實存在

雖然特朗普藉「郵寄選票」渲染選舉不公明顯是為自己潛在的連任失敗「作好準備」，可這並不表示這次疫情中的郵寄選票大流行不會為選舉程序帶來可供特朗普「使用」的混亂。

首先，郵寄選票的確會帶來零星的選民欺詐事件。例如在2018年的中期選舉中，北卡羅萊納州（North Carolina）國會第9區就因共和黨人非法收集選票等而導致重選；本年5月新澤西州（New Jersey）帕特森市（Paterson）在全面郵寄投票的疫情安排之下，也出現了非法收集選票等情況，包括當選市議員在內的數位涉事者已被起訴，而此事也被特朗普連番引用以「證明」郵寄選票將造成欺詐。

郵寄選票大增4倍的威斯康星州（Wisconsin）就出現選民重複收取選票、收到空信封、在投票日後才收到選票的情況。（資料圖片／美聯社）

行政失誤或決定大局

值得擔心的，卻是各個從來未應付過大部份選民郵寄投票的州份有沒有能力應付本年急增的郵寄選票。雖然當中多數州份的郵寄選票都沒有遇上重大問題，但有12個州都有選民投訴申請選票後未有收到郵寄選票。例如郵寄選票大增4倍的威斯康星州（Wisconsin）就出現選民重複收取選票、收到空信封、在投票日後才收到選票的情況；馬里蘭州（Maryland）也出現超過100萬名已登記選民未能收取或逾期才收取郵寄選票的情況。

美國人有過2000年小布殊對戈爾懸而未決的選後爭議經驗，可能會認為最高法院最終都能夠壓下一切爭端，劃定終局。可是，當年最高法院的判決，也只因戈爾願意承認落敗而順利得到解決。如今的白宮主人卻是毫不避諱隨意批評法院判決的特朗普，同樣的亂況可能重演，但同樣順利解決的結局卻難以預見。

上文節錄自第226期《香港01》周報（2020年8月10日）《郵寄選票或成美國大選終局關鍵》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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