回想特朗普2016年競選時的綱領，雖說對華府建制派的指控粗糙且失實，並批評希拉里所辯護的策略，但無疑有很多美國人認同他對北約軍費、貿易逆差、軍事冒險的批評。然而，如華特所言，特朗普當時或許是在誤打誤撞下了解到自由主義霸權的缺失，但並無建議一套可行的替代方案，而只是將世界政治視為純粹的零和遊戲，勝者全取，既搞不清美國的核心戰略利益為何物，亦分不清哪個區域最為重要。

更甚者是，以地產商人出身的特朗普，從來都不解為何一個主權國家至上的國際體系，會需要有效的規則來管理國際政治的關鍵議題（299頁）。例如在中美關係上，不管特朗普是出於兩黨壓力，或個人認定中國為經濟與軍事的敵人⋯⋯但他上台後立即廢除前朝欲推的「跨太平洋夥伴關係協定」（TPP），不但主動放棄美國制定勞工和環境標準的領導地位，也放棄以經貿力量圍堵中國崛起的大戰略，而華特對此決定更是用「嚴重的失足」來形容。

作者認為特朗普在位不足四年，但其破壞力之大，亦非此前三任總統可相提並論。（美聯社）

特朗普在位三年半的危害不僅於此。華特早在兩年前出版的本書中認為，特朗普對於自由主義霸權的尖銳批評，不但令外交政策界出現分裂，更使他在管治時缺少強大或有經驗的盟友。華特還列舉出他第一年任期結束前，高層幕僚的流動率達紀錄新高的34%，來佐證其任命人才的判斷力。相較前三任總統的評價，華特不但在書中嚴批「特朗普獨自揮霍其他國家對於美國判斷力的信心」，更形容他是「當代記憶中最不勝任的總統。愚蠢政策致命地結合了笨拙的治國之道⋯⋯」惟美國的影響力與地位在當今世界下滑，但是它的全球負擔還是一樣地重 （293-307頁）。

美國的外交政策如此不滯，未來的革新該何去何從？圖為特朗普與中國副總理劉鶴在白宮會面。（美聯社）

華特作為美國外交界的圈內人，此書不但客觀地回溯華府在後冷戰時期的外交政策成敗，同時亦以現實主義的眼光提出革新之道，使得這本著作不像其他學術文章般，只是誇誇其談空想的外交理論。站在國際秩序由單極走向多極的世代更迭中，華特的離岸平衡理論能否挽回美國已經破產的誠信，以及愈走下坡的綜合國力？這不僅需要視乎「外交政策共同體」對改革的反撲，更須端視其他盟友的配合，而後者並不是華府能全盤控制之事……

史蒂芬．華特（Stephen M. Walt）著作《以善意鋪成的地獄》。（資料圖片）

《以善意鋪成的地獄》 副題：菁英的僵化和霸權的衰落，重啟大棋局也注定失敗的美國外交政策 作者： 史蒂芬．華特（Stephen M. Walt） 譯者： 林詠心 出版：麥田出版（台北） 出版日期：2019年11月

上文節錄自第226期《香港01》周報（2020年8月10日）《《以善意鋪成的地獄》特朗普去留無助影響美國外交成敗》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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