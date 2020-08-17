特區政府早前因應疫情，引用《緊急法》押後原訂於9月6日舉行的第七屆立法會選舉至明年9月5日，全國人大常委會上周二（8月11日）就立法會「真空期」通過《決定》，延長現屆議員任期至少一年，直到下屆選舉為止。

特區政府和人大常委會的連番舉措，打亂抗爭派進軍議會以癱瘓當局的「如意算盤」，有人隨即呼籲現任民主派議員集體辭職、杯葛議會；然而，久未開腔的泛民元老和政治學者都力撐「留任」，認為民主派根本沒有「總辭」的本錢，有人質問抗爭派何不帶頭辭去區議員職務，也有人明言「民主派不會被抗爭派綁架」。