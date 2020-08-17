《港區國安法》出台引發的移民熱議，因新冠肺炎疫情第三波爆發有所降溫，然而，是否移民始終是籠罩在部份港人頭頂揮之不去的陰霾。告別熟悉的生活環境前往異國他鄉生活終非易事；而在香港歷史上，同樣的故事卻曾多次上演。對此，《香港01》專訪早在上世紀九十年代初移民加拿大的卑詩大學社工系教授殷妙仲，嘗試探討以下問題—當年移民加拿大的港人曾面臨怎樣的生活問題？為什麼會出現「回流」與「回回流」的現象？在香港面臨政治環境與經濟環境雙重變動的當下，回流的加籍港人又將作何選擇？

自去年爆發反修例風波後，香港諮詢移民人數一再高漲，申領「無犯罪紀錄證明書」的數據也節節上升，由2018年的23,524宗飆升至2019年的33,252宗，估計在《港區國安法》正式實施後，可能創下歷史新高。

當年移民加拿大的港人曾面臨怎樣的生活問題？為什麼會出現「回流」與「回回流」的現象？（資料圖片／美聯社）

上文節錄自第227期《香港01》周報（2020年8月17日）《立法會議員延任一年 民主派沒有本錢「總辭」》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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227期《01周報》精選內容：

【封面故事】致「建設力量」：請不要空談「變革」！

【一周焦點】立法會延任一年 民主派沒有本錢「總辭」

【一周焦點】漂泊的港人：從「回流」到「回回流」

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