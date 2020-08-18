8月4日，黎巴嫩首都貝魯特港區發生硝酸銨爆炸，造成超過200人罹難，6,000多人受傷。這場悲劇既讓本就羸弱的黎巴嫩經濟雪上加霜，也引發民眾大規模示威，甚至一度攻佔外交部。總理迪亞卜（Hassan Diab）只能帶領官員集體請辭，以平民怨。

而在千里之外的港台，網絡輿情也因此事大動干戈，但大多不是譴責黎巴嫩政府，而是把炮火集中在另一角色：「一帶一路」。

爆炸後的8月5日中午，Facebook上忽然出現自稱出身化工產業的台灣網民「粘迪舜」指出，此次爆炸乃是中國產能提高導致全世界硝酸銨供過於求，再被「一帶一路」塞入貝魯特倉庫所致。

台灣網民「粘迪舜」指出，此次爆炸乃是中國產能提高導致全世界硝酸銨供過於求，再被「一帶一路」塞入貝魯特倉庫所致。（資料圖片）

此般論述雖錯誤連篇，卻隨即引發大批港台網民點讚分享，並被某些媒體跟進報道，成功渲染出新聞熱度。一場意外，幾番輿情。「一帶一路」雖「炸裂」了黎巴嫩，卻也意外爆破某些港台網民的道德偽裝，並讓假新聞對輿論的操弄之手漸次現形。

中國的實際硝酸銨產量

根據8月5日的帖文，網民「粘迪舜」直指「一帶一路」與這批硝酸銨的關係如下：中國早年以國家機器之力，力促全國生產硝酸銨，最後擊敗各國，並自2012年起逐漸產能過剩，最後眼見國內囤無可囤，只好借「一帶一路」「半賣半送」，將大批硝酸銨塞入沿線國家的倉庫之中，黎巴嫩便是在2014年成為「受害者」，被迫收下了來自中國的「特洛伊木馬」。

上文節錄自第227期《香港01》周報（2020年8月17日）《立法會議員延任一年 民主派沒有本錢「總辭」》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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