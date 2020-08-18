8月香港疫情大爆發，影壇大哥洪金寶忍不住直斥：「好多人破產，香港政府幫助過什麼呢？這樣又話幫不到，那樣又話幫不到。我看新聞報道，這幾個月好多人失業。」今年香港電影業上半年的票房較去年同期下跌近72%，數以千計的短期或散工電影從業員陷入困境，怪不得他出來疾呼：「香港政府繼續這樣，我想應該會有第十八波，同落第十八層地獄一樣。」 國際貨幣基金組織（IMF）近月亦警告，疫情下全世界可能面臨自上世紀三十年代以來的全球「經濟大蕭條」（Great Depression）；聯合國世界糧食計劃署（WFP）則預測，這場大流行病將令全球飢餓人口增加一倍至2.65億，瘟疫更可能觸發全球「聖經級大饑荒」（Biblical Proportions）。在疫情恐慌下，更嚇得人膽戰心驚。 經濟合作暨發展組織（OECD）6月預測，OECD的37個國家及地區的失業率將由年初的5.4%，在年底升至9.2%。全世界困鎖在家中的人們，從對失去健康的憂慮轉移到對失去工作的擔憂，也許每個人都是時候思考改變，疫情下轉往零工經濟（Gig Economy）或新興產業（Emerging Industries）發展，也許是新出路。 撰文︰曹民偉

影工作者總會會長田啟文表示，疫情下整個行業幾乎銷聲匿跡，有燈光師要轉行做保安，有副導演轉做地盤散工。（資料圖片／龔嘉盛攝）

「三無」青年倍受打擊

世界衞生組織（WHO）於3月11日宣布疫情已成全球大流行，法新社4月時統計全球共有45億人生活在保持社交距離政策下，即全球逾半數人口在隔離中，各國封城封國，航空業、旅遊業、能源業、全球供應鏈等受到全面衝擊，引發全球股市大跌、油價大跌、貨幣大跌，此等政策將會對環球經濟帶來多米諾骨牌效應，首當其衝的自然是失去工作。

今年1至8月，香港電影界只開過一部戲，就是林家棟主演的劇情片《手捲煙》。電影工作者總會會長田啟文表示，疫情下整個行業幾乎銷聲匿跡，有燈光師要轉行做保安，有副導演轉做地盤散工。政府的防疫抗疫基金只針對戲院作支援，電影從業員並未受惠，為數超過6,000人的電影從業員當中，大多數人都沒有強積金戶口，未能獲政府「代出糧」，他憤然說：「我自己從影四十一年，就算2003年沙士，我都未驚過……但現在真的很驚。」

風車草劇團創辦人梁祖堯坦言正失業，他接受電視節目訪問時自嘲說：「我現在終於可以做全職農夫。」（IG：@pumpkinjojoinstagram）

為新冠肺炎買保險

本地風車草劇團原定於1月及5月有兩個演出，預計觀眾逾兩萬人，同樣無限期延後，損失超過100萬元票房收入，過百位台前幕後工作人員頓失工作，最終民政事務局「藝文界支援計劃」給予劇團的補償額只有整體損失的8%，亦即8萬元。

劇團創辦人梁祖堯坦言正失業，他接受電視節目訪問時自嘲說：「我現在終於可以做全職農夫，曬到『黑麻麻』，又要被蚊咬，不過很開心，可以見證整個種（稻）米的過程，又可以食自己種的米，有一種好獨特的體驗，相信這個體驗會成為我日後創作的養分。」

國際貨幣基金組織（IMF）近月亦警告，疫情下全世界可能面臨自上世紀三十年代以來的全球「經濟大蕭條」。圖為紐約州勞工部門的訪客。（美聯社）

本地有保險公司乘勢推出「新冠肺炎入息現金保障計劃」，只要購買保險者確診患上新冠肺炎，就可以申請索償，每月有入息現金補償，作為失業保障；聽起來十分荒謬，疫病已經令人聯想到失去所有，由此可以一窺疫情下人們對失業的恐懼…

上文節錄自第227期《香港01》周報（2020年8月17日）《新興產業抗疫力強 失業潮湧現 轉行求生機》，網上標題為編輯重擬。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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227期《01周報》精選內容：

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