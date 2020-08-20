7月16日，中國主要晶片製造商中芯國際集成電路製造有限公司（下稱「中芯國際」）登陸上海證券交易所科創板，開市即報95元（人民幣，下同），較招股價27.45元升近2.5倍。隨着美國特朗普政府對中國科技公司如華為等實施制裁，北京已轉為推動建立國內科技供應鏈以作回應。由於特朗普在11月大選的勝選率正在縮小，美國對中國的制裁措施可能因民主黨的拜登（Joe Biden）入主白宮而有所改變。未來美國圍堵中國晶片業的策略將如何？早前美國喬治城大學（Georgetown University）安全及新興技術中心與親民主黨的布魯金斯學會（Brookings Institution）聯合出版了一份建議未來美國政府如何應對中國晶片業發展的報告。本文綜觀報告重點，初步研判下屆美國政府圍堵中國晶片業的策略。

研發高端電腦晶片是具非常高戰略價值的新興科技，應用範圍包括人工智能、5G通訊、自動化系統、無人駕駛機和監控工具等。晶片也是超級電腦、超音速武器和核武的必要元件，對國家安全和國家經濟發展非常重要。然而，晶片是全球複雜供應鏈的產品，其性能取決於晶片內的「電晶體」（transistor）的大小。電晶體是半導體的一種，是電腦電路板內負責進行運算程序的必要元件，裝設的晶體管愈微型，電腦系統的性能便愈快和愈具成本效益。半導體歷史發展研究中的「摩爾定律」（Moore's Law）指出，在過去五十年全球集成電路的發展中，因為晶體管技術的改進會使晶體管愈來愈細小，集成電路內的晶體管數量便一直以每兩年增加一倍的速度增長。

因為晶片技術的複雜性和耗資龐大，時至今日，全球只有少數半導體製造廠能持續營運和有盈利。雖然中國內地的半導體製造廠總數暫領先世界，但現時能出產最細小電晶體（即16納米或以下）的半導體製造廠仍主要集中在美國、台灣和韓國（見表）。

黃伯農 英國巴斯大學政治、語言及國際研究學系副教授

上文節錄自第227期《香港01》周報（2020年8月17日）, 文章原題《夥盟友限制技術設備出口 美國圍堵中國晶片業》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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