比賽氣氛欠佳和財政壓力下，運動界當然不會接受無止境閉門作賽，一些即將再次展開的運動比賽，已因應各地疫情而計劃初步開放觀眾入場。延期至9月27日舉行的法國網球公開賽，計劃開放最多六成座位。至於足球，法甲（Ligue 1）新球季也計劃每場允許5,000名球迷入場，並視乎政府措施有望增加人數。

疫情嚴重下，球迷無法親身觀戰，頂多只能以視像軟件遙距「入場打氣」。惟氣氛不如以往之餘，也為球會和轉播商造成重大財政壓力。(Getty Images)

運動界可以做的，就是盡量避免球場再次成為「播毒中心」。為此，他們一方面希望盡力確保職員、球員有否感染，另一方面也要盡量降低入場球迷的傳播風險。在強制佩戴口罩入場、分散座位保持社交距離、禁止飲食等標準措施外，最近一些賽會和球隊就正研究使用人臉辨識之類的生物特徵監測和個人數據來達到這些目標。

上月底，美國冰球聯盟（NHL）宣布，將使用航空安全平台Clear的系統，在加拿大舉行的季後賽期間監察球員和職員。這套裝置本來用在機場快速通關，Clear將之調整成名為Health Pass的系統，聲稱可快速識別某人是否可能患有新冠肺炎。職員、球員以生物特徵在系統註冊後，定期在手機程式上回答日常健康問卷，進入訓練或比賽場館前再在檢測裝置前掃描虹膜、指紋或人臉等確認身份，並探測體溫。這系統將追蹤共約3,000名參與賽事的球員、教練、職員等。最近，西雅圖海鷹（Seattle Seahawks）也宣布成為首支使用Health Pass的美式足球大聯盟（NFL）球隊。

洛杉磯足球隊計劃安裝人臉辨識系統，在球迷入場時以無接觸方式核對身分，並檢查是否有戴口罩。未來或擴展至場內各種消費都以「刷臉」來減少接觸。（LAFC; Axess AG）

也有一些球隊正研究使用人臉辨識，以減少球迷重返球場時的社交接觸。美國職業足球聯盟（MLS）的洛杉磯足球隊（LAFC）正計劃明年在其主場加州銀行球場中使用Alclear公司的人臉辨識系統讓球迷入場，球會及球場技術總監Christian Lau形容：「我們計劃將一切程序移到臉上。」球迷要在手機程式中自拍肖像，並與他們在大型售票平台Ticketmaster的賬戶連結。進入球場時，入閘系統會測量球迷體溫和辨識他們有否佩戴口罩，並要求球迷脫下口罩掃描臉部，再根據購票記錄來讓他入場。

Christian Lau說，球隊在封城前已使用過這公司舊款的人臉及指紋辨識系統測試，在兩場比賽內有600名球迷以此入場，過程順利，不足1%需要有所調整或重新掃描臉部。Lau認為，這些鏡頭安裝得愈多，球迷在場內「刷臉」付款購物就愈方便。人臉辨識技術供應商TrueFace行政總裁Shaun Moore補充，這種方式可避免使用現金或信用卡時的傳播風險，並「視之為運動場地的未來」。美國職棒（MLB）的紐約大都會（Mets）球隊也計劃在球場使用Alclear這套系統，暫時先辨識職員、球員身份和探熱，再考慮用來讓球迷入場。

有美職棒（MLB）球隊成研究在球迷能重新入場後，在球場使用人臉辨識裝置，監控場內球迷有否遵守公共衛生措施。（Getty Images）

德國足球聯賽也正商討以減少接觸方式讓球迷回歸。在本月初甲、乙組36支球隊的視像會議中，主辦方考慮採用更加個人化的電子門票系統，希望保留更多球迷的個人數據，以協助追蹤密切接觸者。

此外，為防止球迷入場後鬆懈，幾支美職棒球隊正與加州初創公司Airspace洽談，使用其開發的技術辨識人們有否佩戴口罩。討論集中於把系統應用到球場內的鏡頭，辨識場內沒有遮蔽面孔的人士，這樣便毋須在大型運動場所聘用或訓練職員巡邏。Airspace行政總裁Jaz Banga說，系統在一個早期測試中辨識成功率為80%以上。惟美職棒和Airspace現時拒絕透露洽談中的球隊名字，也未透露這技術會用於職員、球員還是球迷。

繼續閱讀：【科技．未來】運動產業疫下復蘇 以數據私隱為代價？

上文節錄自第227期《香港01》周報（2020年8月17日）, 文章原題《 運動產業藉科技復蘇 再掀數據監控爭議》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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