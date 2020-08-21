疫情下人人害怕失業，然而，疫後新經濟正提供機遇創造新商機，除了受衝擊的傳統行業，也有因新冠肺炎疫情而冒起的新興產業（Emerging Industries），它們有着四個顯著特點：減少接觸、宅類經濟、安全防護、送遞人力幾個大方向。衍生出來的新興行業多姿多彩，諸如利用遠距離醫療來照顧居家隔離者，使用餐飲外送服務解決三餐問題，改用視訊軟硬體如Zoom取代面對面的會議與教學等等。疫情有多漫長，想像就有多開闊。 撰文：曹民偉

直播銷售 網紅吸納粉絲

在疫下失去原有工作，不妨想一想加入自僱人士的行列，香港不少KOL、網紅及明星都開始參與「直播銷售」的工作。居家隔離期間，很多人依賴網絡購物，本地不少大型化妝品集團培訓員工成為直播主播，不少名牌亦逐步將前線員工化身網紅推介產品。香港電商協會會長李基銓指出，有流量才會衍生更多商業價值：「成熟的直播銷售先要有既定的觀眾族群，當有了這批粉絲，有了流量，自然就會有生意。」內地今年直播銷售市場規模預料高達9,610億元人民幣，香港卻只是起步階段。最重要是做到直播銷售時按一鍵即可成交，香港的網上支付系統已經達到此要求，物流成本也跟內地接近，相信可創造本土直播銷售熱潮。

內地近年有不少主播參加「直播帶貨」活動。（資料圖片／中新社）

這段日子，模特兒、造型師、明星與名媛都待在家中，大家自然想到拍片放上網，更可以賺點贊助費，甚至開設網上商店，將化妝心得或購物品味轉化為賺錢工具。一位本地設計師販售的自家香水因疫情而滯銷，近月想到從貨存香水中萃取酒精，並重新裝瓶上架，成為「華麗消毒搓手酒精」，商品一放上網即銷售一空，可見疫下網上商業有無限商機，專家名人更可藉人氣促銷，成就網店奇蹟。

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上文節錄自第227期《香港01》周報（2020年8月17日）, 文章原題《零工締造網商奇蹟》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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