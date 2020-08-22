近年來最出色的長篇連載漫畫之一《進擊的巨人》劇情步入尾聲，作者諫山創在作品中寄託的政治隱喻也引起愈來愈激烈的爭論。從漫畫初期刻劃作為純粹的「他者」而存在的牆外巨人，到中期揭示人類與巨人的真正關係，再到世界觀完全展開後正義與邪惡的分野變得模糊，到如今主角艾倫竟為保護族人而走上種族滅絕之路……圍繞着自由而展開的故事，終於到了無法迴避談論代價的關頭。當統治者建構出的種族仇恨引發了無法消弭的傷害和壓迫，當歷史中沉積的族群邊界扼殺了普通人互相理解的可能，受壓迫者選擇毀滅一切是否就具有正當性？ 除了主角以自我犧牲來拯救一切的「中二式」結局（類似《叛逆的魯魯修》），以及用愛和正義化解一切矛盾的和諧套路，在真正面對各方皆背負痛苦的衝突之時，我們究竟有沒有可能在追求自由的道路上守住道德的底線？這將是諫山創不得不回答的問題，而無論最終劇情給出怎樣的答案，恐怕都無法令所有人滿意。 撰文︰劉冉

寄託政治隱喻的《進擊的巨人》有着超越一般少年漫畫的野心，對於國族關係和戰爭動機頗具現實的刻劃也是近年罕見。（《進擊的巨人》劇照）

《進擊的巨人》無疑有着超越一般少年漫畫的野心，對於國族關係和戰爭動機頗具現實性的刻劃也是近年罕見。不過，擁有完整世界觀且聚焦政治理念的幻想類作品一直是日本動畫、漫畫與小說中經典的子類型。由於此類作品大多需要有強大而富有魅力的主角陣容來吸引觀眾，若想在這一前提下避免傳達出對強人政治的憧憬，就需要作者十分清醒地把控人物塑造與劇情走向。

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也許很多東亞年輕人的政治啟蒙都來自於《銀河英雄傳說》。田中芳樹的這部系列科幻作品自始至終描述的都是民主與獨裁政體之間的衝突，其中獨裁者是頗具魅力、才華橫溢、所向披靡的領袖人物，而民主政體中固然也有出色的將領，卻因無處不在的腐敗、庸碌官僚的壓制和愚民政治而束手束腳、無力回天。

部份批評者因此認為，《銀河英雄傳說》是為帝國主義張目的作品。然而，若將選擇局限在「正直的獨裁者」與「腐朽的民主政體」之間，這本身就是不公平的。從原作中的人物評論與田中芳樹本人的訪談來看，他應當是相信民主體制在道德上更為正當的；也許正因如此，他對民主政治中可能出現的種種問題抱有憂慮，並因此不相信僅僅依靠道德正當性就能戰勝粗暴高效的專制政體。應當說，無論從歷史還是現實來看，這種憂慮都有其依據。除了依賴專制者本人的道德人格和一個模糊的君主立憲走向之外，田中也無法給出最終的解答…

上文節錄自第227期《香港01》周報（2020年8月17日）《人類能否互相理解？日本幻想作品中的政治理想》，網上標題為編輯重擬。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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