「丟棄幻想，準備戰鬥。」面對中國的新經濟模式，這次，西方學者們開始喊出了中國一些鷹派人士之前經常掛在嘴邊的口號。沒有看錯，著名經濟期刊、英國《經濟學人》（The Economist）在8月15日刊出題為《不要小看習近平的新經濟模式》的文章發出警示—中國14萬億美元的經濟規模和雄厚經濟實力，絕不是靠做白日夢就能抹去的。現在是時候丟掉這種幻想了。「美國及其盟國必須做好準備去應對開放社會與國家資本主義之間的長期鬥爭。」這說明目前西方的有識之士正逐漸認清一個現實：「美國希望通過中美對抗，認為只要施加足夠的壓力或發生衝突，中國就會屈膝投降」的想法是錯誤的，正把人們引入歧途。該文章認為，西方世界，尤其是美國鷹派對中國經濟出現了嚴重誤判。

英國《經濟學人》（The Economist）在8月15日刊出題為《不要小看習近平的新經濟模式》的文章發出警示—中國14萬億美元的經濟規模和雄厚經濟實力，絕不是靠做白日夢就能抹去的。（新華社）

「美國關稅戰對中國經濟的傷害並沒有預期那麼大。中國經濟對新冠肺炎（COVID-19）疫情的抵抗力也要強大得多。」

《經濟學人》此次刊文指出，對中國採取強硬態度是美國總統特朗普贏得大選的關鍵一招，包括對中國的貿易戰、禁用TikTok和微信（兩款由中國企業開發的應用程式），以及制裁央港官員。特朗普政府相信這種方法很有效，因為他們認為，中國的國家資本主義外強中乾，中國的增長只能依靠不可持續的債務、補貼、裙帶關係和盜竊知識產權等方式。美國只要施加足夠壓力，中國經濟就可能崩潰，這會迫使其領導人讓步，最終開放這個國家主導的政經體系。

中國經濟的「抗疫能力」出乎西方預料。（路透社）

受制對抗思維 美國的戰略誤判

顯然，美國人錯得有點離譜。用「國家資本主義」這種上世紀前蘇聯用來沒收資本家和地主財富、集中資本完成工業化，西方國家為了擺脫「戰後」危機、收斂民間資金的國家強權模式來生搬硬套在中國的新經濟模式，本身就是荒謬的。而由這種陳舊的「國家資本主義」概念作出的推論就更加荒謬。

尤其在此次新冠肺炎疫情肆虐全球的背景下，中共施政的成功似乎已經得到印證。中國政府通過行政手段不僅控制住了疫情，而且在市場停滯、供應鏈斷裂的情況下，利用基層政府、財政、金融等各種手段，高效地將各種生產資料和人員組織起來，迅速地恢復了生產。截至7月底，中國經濟的各項主要指標已經開始重歸正增長。

截至7月底，中國經濟的各項主要指標已經開始重歸正增長。（資料圖片）

無論是對於民眾，還是對於企業來說，這都是一種極大的利好。中國政府除了防疫隔離外，並沒有採取更多強制性手段。既沒有沒收民間資本，也沒有強迫企業開工。相反，政府的財政、金融體系有意地向民營企業和個體商業「輸血」和扶助，整體資金規模將近2萬億元人民幣。

對於這一點，就連一向對中國經濟陰陽怪氣的《經濟學人》也不得不承認，中國經濟對新冠疫情的抵抗力要比他們想像更強大得多。按照國際貨幣基金組織（IMF）的預測，2020年，中國經濟將增長1%，美國則下降8％。按《經濟學人》文章看來，中國領導人正在為未來十年重塑中國國家資本主義。新經濟計劃是讓市場和創新在嚴格限定的範圍內更好地發揮作用。

中國已經改變了，並且這種改變已經大大超出西方的預期……

上文節錄自第228期《香港01》周報（2020年8月24日）《西方正在「丟掉幻想」 習近平新經濟模式關注度升溫》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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