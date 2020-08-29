有說，自大學剛畢業後，性別薪酬差距已開始出現。 英國的大學相當重視畢業生的前途及發展，負責校友事務的部門往往努力收集畢業生的就業情況，各個大學的數據普遍反映，男學生在畢業離開校園的15個月後，已經比同期畢業的女性平均多賺10%的收入，即使彼此學歷相近，薪酬差距依然頗大。 撰文︰羅乃智

英國的高等教育統計局（Higher Education Statistics Agency）在兩年前的數據顯示，擁有第一個學位而全職工作的大學畢業生，年薪介乎2.4萬至2.7萬英鎊，然而，男性的收入表現卻更佳，當中有28%可在15個月內將收入提升到年薪超過3萬英鎊，同樣條件的女性畢業生，只有16%可達相同水平。

性別薪酬差異遍布各行各業，學歷上的優勢也未助女性順利展開職場生涯。（Getty Images）

此外，同一份報告顯示，只有3%的白人畢業生會在完成學位後15個月內仍然失業，但黑人畢業生的失業率卻是前者的兩倍之多，高達到6%，相同條件下，亞裔畢業生在英國的失業率更達到7%。

無獨有偶，相類似的情況在中國亦有出現……

上文節錄自第228期《香港01》周報（2020年8月24日），文章原題《自畢業開始的不平等競賽 性別窒礙升遷 種族出身成樊籬》，網上標題為編輯重擬。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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