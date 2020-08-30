Netflix繼續瞄準「WFH」─「Watch」 From Home─在家觀影的家庭客，最新推出的原創電影乃結合動作元素的親子喜劇《夜媽媽行動》（The Sleepover）。 顧名思義，電影以一位非一般「媽媽」為主軸。其實，家人或伴侶暗藏秘密身份的電影作品在影壇早已屢見不鮮，譬如荷里活有《真實謊言》、《史密夫決戰史密妻》、《暴力效應》，亞洲亦有《龍先生》、《Mrs K》。不過，條條大路通羅馬，若要剖析人性，既可透過沉重劇情加強深度，亦可如本片般透過輕鬆手法表達。

親子喜劇《夜媽媽行動》講述平凡媽媽其實是退隱江湖的汪洋大盜。（《夜媽媽行動》劇照）

與昔日陽剛味重、強調個人英雄主義的動作片不同，向來重視女權的Netflix，今次乾脆交由導演Trish Sie及編劇Sarah Rothschild兩位女性主導，帶來截然不同的風味。

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本片雖有不少動作場面，但重點並非特技爆破大場面，又或訴諸硬橋硬馬的暴戾搏擊。電影側重錯摸喜劇形式，尤其是滑稽味濃的肢體動作甚至舞蹈，旨在令觀眾開懷大笑，風格與昔日港產動作喜劇十分相似。歸根究柢，動作及喜劇元素只屬配菜，編導真正看重的是親情…

上文節錄自第229期《香港01》周報（2020年8月31日）《《夜媽媽行動》溫情動作喜劇乃親子之選 》，網上標題為編輯重擬。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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