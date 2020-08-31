「未來四年，我們會證明我們值得繼承這個燦爛的國家傳承」、「我們是不能被擊倒的，因為我們是美利堅合眾國的驕傲子民」、「在11月3日，我們會使美國更加安全，我們會使美國更加驕傲，我們會使美國比過去都要偉大」—特朗普在上周四（8月27日）的共和黨全國代表大會第四晚正式接受總統候選人提名，在白宮南草坪接受過千名受邀人士歡呼喝采，全面將他口中這個「人民的宮殿」變成黨派政治的劇場佈景。

面對美國上周因黑人男子布萊克（Jacob Blake）被威斯康星州基諾沙（Kenosha）警員從背面連開七槍擊傷所引發的新一輪種族示威，特朗普對事件以至其後兩名示威者被一名白人青年槍殺的慘劇隻字不提。在包括NBA在內的美國多個體育聯賽運動員拒絕出賽抗議之際，特朗普卻以近月的示威騷亂作為攻擊民主黨「軟弱」的工具，指基諾沙、波特蘭、芝加哥、紐約等民主黨管治的城市都充滿了「暴力和危險」，並且指摘民主黨人在縱容「暴民管治」。

美國上周因黑人男子布萊克被威斯康星州基諾沙警員從背面連開七槍擊傷所引發的新一輪種族示威。（資料圖片／美聯社）

人們對特朗普此等「法律與秩序牌」早已耳熟能詳。拜登同日即批特朗普將騷亂怪罪民主黨，卻忘記這是「特朗普治下的美國」，同時斥責特朗普無意安撫人們對種族歧視和警暴的憤怒，是在「火上加油」。不過，在特朗普的論述中，這不只是對強硬執法和種族問題的立場差異，更是愛國與否的核心矛盾。他說：「如果民主黨想跟無政府主義者、煽動者、暴亂者、搶掠者、焚燒國旗者站在一起，這是他們的事。但我，作為你們的總統，不會參與其中。共和黨將會繼續是愛國英雄的聲音，維持美國安全，向美國國旗致敬。」特朗普口中的美國的「驕傲子民」大概沒有包括被掛上極左反美標籤的民主黨人。

家族朝廷的影子

在「驕傲子民」的對立面的不只是民主黨，還有傳統的共和黨人。在這一連四日的黨代會中，以往的共和黨總統或總統候選人盡數缺席。前總統小布殊沒有出現，共和黨中唯一支持彈劾特朗普的2012年總統候選人、參議員羅姆尼（Mitt Romney）也不見蹤影。而共和黨內備受敬重的已故2008年總統候選人麥凱恩（John McCain）的遺孀更轉而為民主黨的拜登站台。

上文節錄自第228期《香港01》周報（2020年8月31日）, 文章原題《特朗普正式接受提名 傳統共和黨一去不返》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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