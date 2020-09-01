中國國務委員兼外長王毅8月25日至9月1日訪問意大利、荷蘭、挪威、法國和德國。這是新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球蔓延以來中國外長的首次外訪。訪問歷時八日，較諸王毅以往的外訪甚為罕見。由此可知，這趟歐洲之行絕非等閒，亦顯示出中國對歐洲外交關係的重視。

具體來看，王毅此次訪問的一個任務是通過面對面的交流，釋放中國尋求與歐洲國家恢復交流的訊號。王毅在會見意大利外長迪馬約（Luigi Di Maio）、荷蘭外長布洛克（Stef Blok）和挪威外交大臣瑟雷德（Ine Eriksen Soreide）時都提到了「要有序恢復各層級交往」一事。

歐洲多國也似對此表示歡迎，因而給予王毅高級別的待遇：王毅除了在訪意期間與意大利總理孔特（Giuseppe Conte）通話之外，在其接續行程之中，也獲得荷蘭首相呂特（Mark Rutte）、挪威首相索爾貝格（Erna Solberg）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）等國家領袖接見。

8月27日，中國國務委員兼外長王毅訪問挪威，與當地外長瑟雷德（Ine Eriksen Soreide）會面。（Getty Images）

中方三大任務

隨着疫情逐步得到控制，中歐基本進入復工復產階段，如何將合作恢復如常乃至更進一步是雙方面對的問題。考慮到歐盟開放外部邊界仍尋求與中國對等原則，中國與歐洲國家適時建立「快捷通道」就不失為維護雙邊經貿和人員往來的一個選擇，王毅在與迪馬約的會談中就提到了雙方要利用好人員往來「快捷通道」，加速企業復工復產。

王毅的另外一個任務很可能是為了給中國國家主席習近平訪問歐洲鋪路。德國原計劃9月14日在萊比錫舉行中歐峰會，但德國6月因為疫情將峰會推遲。在歐洲疫情緩解的情況下，中歐之間的高層訪問將被提上日程。王毅此次訪問行程中就包括歐盟的雙頭馬車—法國和德國。

早在2019年3月，習近平與法國總統馬克龍、德國總理默克爾（Angela Merkel）及時任歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）在巴黎的中法全球治理論壇上，罕見地以「四巨頭」形式聚首溝通有關中歐和全球格局事宜，並一同面對傳媒。一年過去，世界格局已在更不穩的形勢中，中歐峰會就更顯重要。

上文節錄自第229期《香港01》周報（2020年8月31日）, 文章原題《深港走過不同的四十年 嚮往深圳「未來之城」》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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