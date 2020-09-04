半年未入過電影院，走進《八佰》的放映現場，原本以為是五成上限入座（隔位而坐），卻發現竟然全院有近八成滿。正式公映首周末，連上周預映的票房，超過10億元（人民幣，下同），如何看來都是幾近休克邊緣的中國電影市場的活命丹。由於沒說明的原因，該片被抽起超過一年，傳說中經過一百處重剪，加上電影題材本身的爭議性，以至2020年以來沒有新大片能與它比較─全中國電影娛樂話題焦點，一下子都落在《八佰》了。
現今公映版本和去年上海電影節版本作比較，到底刪改了什麼？特別是之前最惹猜測的一段：如何處理片中高潮一節，即中華民國國旗問題？以至與兩部同題材舊作比較，新版講述抗戰故事時有沒有作新的處理？放諸當下環境，《八佰》的公映對中國影市及社會意味着什麼？─種種疑問都成了這話題作的基本好奇點。
《八佰》票房報捷，成為幾近休克邊緣的中國電影市場的活命丹。（視覺中國）
8月21日在中國內地公映的《八佰》，說的是1937年日本大舉侵華，淞滬戰事（又稱淞滬會戰）打至上海，日軍揚言「三月亡華」，其時國軍宣告西撤，留下最後一隊孤軍拖延日軍行進，死守上海四行倉庫的事迹。
歷史上，這戰事那麼出名，很大程度上取決於它的位置及廣泛的宣傳。這可算是最帶戲劇化場景的特殊性使然，在於那特定時空，上海城區管治實為四分五裂，有法國租界，也有多個西方國家共管的公共租界（被稱為孤島時期），以及租界以外仍由中國管治的地區。只是一條蘇州河不到一百米之隔，由於日本不敢亂動有各國在場的公共租界（國軍選址守倉也看中日軍不敢動用大型武器攻堅，可能波及對岸駐華外國人），於是，一面是公共租界的歌舞昇平，對岸則是華界四行倉庫戰火連天。所以電影也說，一面是天堂，另一面是地獄。
這場守衛戰有另一個名字讓它廣為人知：八百壯士（800只是當時想誤導日軍的數字，實為約423名戰士加將領）。拍成的電影《八百壯士》，先後有1938年版（上海拍攝，應雲衛導演，袁牧之主演事件中的主角指揮官謝晉元）和1975年版（台灣拍攝，丁善壐導演，林青霞飾演送旗女童子軍楊惠敏，柯俊雄飾演謝晉元）。值得一提的是，袁牧之其時作為左翼文人、演員及導演，籌拍近乎新聞事件的戰爭片隔年推出，當時並未獲國民黨支持，這反而決定了後來這事迹得到共產黨較大的認可。
爭議聲中的青天白日旗
由於去年一度排在暑假檔期上映又被抽起，坊間一直疑惑的是，它到底出了什麼問題？其中一個重點臆測，落在電影的「政治正確」問題：它將如何處理國民政府的抗日態度，有沒有美化了國民黨？以至更具象的：怎樣處理電影中的高潮情節，即童子軍楊惠敏冒險把青天白日旗帶進倉庫，翌日由守軍在天台上高調升旗的場面─這支在當今內地仍需遮遮掩掩的旗幟，如依原情節拍攝，少不免會惹來爭議。
那大可先釋疑這民國國旗在片中的命運。那是流傳中八百壯士故事中最激情催淚的一幕。說童子軍楊惠敏為振奮士氣，漏夜游水帶着中華民國國旗渡過蘇州河，留守將領決定早上在樓頂升旗，給全世界及租界的所有人看到，以示日本不能如之前所言輕易攻陷四行倉庫及上海。現版本所見，大致上升旗和保衛旗的場面都有保留，青天白日旗亦能見着，當然沒有1975年台灣版本那樣的特寫及細節處理，主要是遠景較模糊的呈現。
童子軍楊惠敏為振奮士氣，漏夜游水帶着中華民國國旗渡過蘇州河，留守將領決定早上在樓頂升旗，給全世界及租界的所有人看到，以示日本不能輕易攻陷四行倉庫及上海。（《八佰》劇照）
這可能也是最初的爭議焦點所在。在當前內地立場而言，八百壯士本來就是一個擦邊球的故事，正面處理國民黨抗日事迹，從來都得踩平衡線。因為現在中國對抗日戰爭歷史論述，一直有正面戰場和敵後戰場的說法，前者指國民黨領導的大型戰爭正面戰線，敵後戰場則指由共產黨領導的小型游擊戰。容許在民間流傳較廣的正面戰場戰事，即為台兒莊和四行倉庫兩戰。
今天到上海四行倉庫的紀念館，還能看到復刻當年戰火炮痕的大牆，以至毛澤東對八百壯士的評價。有塑像重現了傳聞中楊惠敏送旗給謝晉元的場面，以至謝晉元的各種手寫便條。歷史影像講述着當年守軍的慘烈戰況，那些仿製的軍用物資武器，嘗試還原當年實況，證實了這支德系器材部隊的傳說並非訛傳（不少軍事迷奇怪守軍的頭盔竟然是二次大戰時的德式）。
上海四行倉庫紀念館的牆壁，復刻了當年的戰火炮痕。（視覺中國）
這說明有鑑於歷史上，其實有共產黨高層的「加持」，所以，雖說一開始八百壯士是取材大膽，但從另一層面上看，它其實也是在安全的計算之中。電影的政治敏感度挑戰，實為如何安全地把「美化國民黨」這較窄的角度，轉化為中華民族決心共同抗敵的更闊角度……
李照興
長駐京滬的知名文化人
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上文節錄自第229期《香港01》周報（2020年8月31日）, 文章原題《曾遭撤檔，疫後首部商業巨製公映 《八佰》要抗戰 更要救中國電影業》，網上標題為編輯重擬。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。
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