「在家工作」成為不少打工仔的日常。然而，在疫情期間，這個城市仍然有一群人默默外出工作、堅守崗位，維持城市最基本的運作，並站在面對病毒的第一道防線上。對於一眾因為工種限制仍要在外工作的基層人士來說，他們最關心的是如何避免「中招」之餘，又能確保生計不受影響。

「怕什麼？我那麼老了，也不怕（死），亦不輪到自己驚。」被問到會否擔心新冠肺炎疫情時，在大埔某私人屋苑的垃圾站當食環署外判清潔工已有三、四年的葉伯淡然道。

跟葉伯走一趟平日的工作路線。葉伯戴着勞工手套，推着垃圾車，車上盛着掃帚及兩個大圓膠桶，每到一處垃圾桶，便把快將溢滿的垃圾或用掃帚壓一壓，或倒在垃圾車的膠桶裏。有時，看到放在垃圾桶旁的一袋袋外賣垃圾，葉伯會有少許抱怨：為何不直接棄置於垃圾桶內呢？有時，看見被隨手丟棄、用過的口罩，葉伯抱怨之後，還是會彎下腰收拾好。

清潔工葉伯坦言不怕受感染，更說「不到自己怕」。（黃寶瑩攝）

未察覺到危險所在

「真的不擔心嗎？」記者問。「我『身經百戰』！哈哈！」葉伯輕輕笑了幾聲。

葉伯的態度之所以如此，在於他認為現時有「足夠」的防疫裝備—1、2月時疫情初期，公司每天向每名清潔工派發一個口罩，現在改為一天兩個，聽說因為市面多了供應，之後每天能從公司分發到三個口罩。

有環保團體估計，疫情期間每天有逾5,000萬件即棄塑膠餐具垃圾。（黃寶瑩攝）

遲遲拒列入職業病

早前曾有工會要求政府把新冠肺炎列為職業病，以保障染病員工可獲合理補償，但政府一直以「需要更詳細的數據」推搪。勞工處副處長（職業安全及健康）梁永恩於4月在立法會回覆議員提問時表示，由於新冠肺炎在香港是廣泛傳播的病毒，難以確認患者是於職場上或在日常社交生活中受感染，現時亦未見某類工種特別多人染病，故需在掌握衞生署數據後才能展開相關研究。

那麼，為何當年會把非典型肺炎（SARS，俗稱「沙士」）列為職業病呢？梁永恩說因當時醫護人員染病數目是「很高的比率」，感染率佔總患者的22%，故符合以上條件。

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上文節錄自第229期《香港01》周報（2020年8月31日）, 文章原題《疫情下的勞動者們 為生計徬徨 陷健康風險》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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