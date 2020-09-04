「在家工作」成為不少打工仔的日常。然而，在疫情期間，這個城市仍然有一群人默默外出工作、堅守崗位，維持城市最基本的運作，並站在面對病毒的第一道防線上。對於一眾因為工種限制仍要在外工作的基層人士來說，他們最關心的是如何避免「中招」之餘，又能確保生計不受影響。

綜合衞生防護中心資料，本港新冠肺炎死亡人數中約九成為65歲以上長者，當中安老院院友的死亡率較一般人高十倍以上。粉嶺東華三院寶鐘全英安老院、屯門新墟康和護老中心、慈雲山港泰護老院等先後爆發染疫群組，當中更有護理員確診。其實，2003年沙士爆發時，安老院也屬「病毒溫床」，當時有72名安老院院友染病，其中57人死亡。

慈雲山港泰護老中心是其中一間爆疫院舍。（資料圖片／盧翊銘攝）

「絕對擔心現在安老院的情況，始終（新冠）肺炎的（長者）死亡率高，於院舍工作的從業員也會擔心會否把病毒帶到院舍。即使你再小心注重個人衞生，也總會有遺漏的地方。」曾於不同安老院舍工作的安老護理員李芝融如此說。

他表示，不少院舍以1:99的漂白水定期清潔環境，護理員更注重個人衞生，定期洗手消毒是每天的日常。但由於私營院舍一直人手不足，故難以做到時時清潔。他更聽聞有任職私營院舍的護理員身體不適，卻被主管以人手不足為由，勸他繼續上班，相反，人手較為充裕的資助院舍便不會出現這種情況。

不少安老院舍地方狹窄、通風不良，容易淪為「病毒溫床」。（資料圖片／梁鵬威攝）

人手不足兼環境擠逼

新冠肺炎疫情只是暴露了過去一直潛在於私營安老院的問題：人手不足、院舍環境擠逼、衞生情況欠佳。「過去早有團體提出這些問題，不過，有關當局沒理會。今次（新冠）肺炎的長者死亡率高，更不能忽視。」

明明護理員是照顧長者的第一道防線，卻缺乏應有的保障。即使現在防疫物資較早前充足，但因為院舍資源的問題，無法保證每名護理員都能在完成護理過程後更換全身的裝備。「護理員也會害怕中招，但因為生計，許多人都照樣上班工作。」

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上文節錄自第229期《香港01》周報（2020年8月31日）, 文章原題《疫情下的勞動者們 為生計徬徨 陷健康風險》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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