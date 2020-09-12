近日在泰晤士河以南沿岸著名文化區域內，遠遠瞥見有好幾座的建築物外牆掛上巨型肖像畫作、照片和詩歌。那是屬於服務倫敦社區的旗艦文化機構南岸中心的大樓群，人們把牆身化成展板，展出病疫中在城市前線繼續服務他人者的肖像。把這些人士放大、具尊嚴地在城市中心被清楚看見，途人除了報以尊敬，這也是發現他們的獨特和美的過程。 撰文︰若山

這個戶外展覽稱之為《Everyday Heroes》。南岸中心委約當時得令、或有不同視角的英國藝術家和詩人回應當下，共同創作了一場名副其實的公眾藝術。在戶外展上，畫家的名字沒被展示，只有前線勞動者的臉孔被放大、被看見。不少畫作的創作風格更是低調。

南岸中心辦公室大樓面向河畔的牆上有兩幅人物油畫。右邊是一個全副武裝的醫護人員的臉，只看到炯炯有神、向前直視的雙眼，未能分辨種族和性別。左邊是一個穿着家常服、盤髻的黑人/少女，垂首，看似疲憊而憂愁。

南岸中心的大樓外牆展出在城市前線為他人服務的從業員肖像。（Getty Images）

此所以是日常英雄，不少都是源自藝術家的生活體驗。英國畫家Ryan Mosley畫他任職火車司機的兄弟，作品為《My Brother Paul》。畫作上的Paul半低頭沒有表情，身穿反光衣，光頭、留長鬍子，有點動感的側臉，令你感到如在車站月台上親眼見到他。

南岸中心的大樓外牆右邊牆身有黑白素描，毗鄰是一幅年輕白人鬈髮男子的油畫，身穿連鎖超級市場的制服，站在收銀機旁，神情輕鬆。（Getty Images）

南岸中心表演場地大樓有數幅攝影作品，包括佇立巴士總站的車長；樓梯則懸有一幅巨照，有一個年輕黑人女子俯卧在床，不經意地把玩手機。那些畫像中的人物各有形態，精神抖擻的、嚴肅工作的、疲累空虛的、沉重而若有所思的—那些勞動者不再是日常消費主義社會中的無面目的服務提供者，而是把他們還原為有血有肉、有多重思想和感受的人。照片和照片之間，懸貼了些不同顏色的大塊紙板，上面印有詩歌。

南岸中心表演場地大樓有數幅攝影作品，包括佇立巴士總站的車長。（Getty Images）

「當我在彌留的祖父身旁/那個西班牙護士柔聲的說/她握着我的手 教我/如何一下接觸可以承托整個身軀/如今我想把面罩 保護衣 從我皮膚上剝下 然後拔足狂奔/但我沒有 我不能 我坐在床邊 有時歌唱 端詳病人的臉 想像他們的人生/這個男人……」

這是2019年獲泰德．休斯獎（Ted Hughes Award）的聾人詩人Raymond Antrobus的作品，他書寫關於肌膚之間無法接觸的隔絕，猶如把生命最重要的內涵取走。在英國籍牙買加裔家庭長大的他，耳朵聽不見但其他觸感反而更靈敏。皮膚的觸感因疫情而被剝奪，因此帶來精神打擊，人與人之間的力量傳輸也中斷。

英國很多中低收入的前線勞工都是來自第三世界、前殖民地的移民、非亞裔少數民族（BAME）。所以，今次的展覽，從畫作到詩歌，所看到的在街市、郵政、交通、公共衞生清潔等界別工作的人，移民和少數種族的臉孔佔大多數…

若山 文化工作者，兩年前赴倫敦深造，現定居英國

上文節錄自第230期《香港01》周報（2020年9月7日）《倫敦博物館疫中重開 藝術回應社會，創作牽繫人心》，網上標題為編輯重擬。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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